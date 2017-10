FCK'er har tjek på Europa League-modstander: De er gennemsnitlige

FC Københavns forsvarsspiller Michael Lüftner har et større kendskab til FC Zlín end de fleste andre i FCK-lejren, og han er overbevist om, at københavnere har et langt bedre hold.

Tjekken kender således Zlín efter selv at have optrådt i ligaen frem til i sommer. Der venter et ordinært tjekkisk hold, siger han forud for torsdagens Europa League-opgør mellem de to mandskaber i Tjekkiet.

- Zlín er et gennemsnitligt hold fra Tjekkiet, men de vandt pokalturneringen i sidste sæson, og da Manchester United så vandt Europa League, var der pludselig en direkte plads til Zlín i gruppespillet.

Læs også: VIDEO FCK dukket i Odense

- Det er et hold, som jeg forventer vil spille på kontraangreb, og de kan godt gøre det svært for os. Men selvfølgelig ser jeg os som favoritter, 100 procent, siger Michael Lüftner.

Kun kontraangreb

Forsvarsspilleren har ikke givet de store råd videre til Ståle Solbakken, for han er sikker på, at FCK-manageren også ved, at det er et kontrahold, som venter for de danske fodboldmestre.

- Jeg var med til at tabe til Zlín i sidste sæson for Slavia Prag i pokalsemifinalen. Der spillede de på kontraangreb, og det var også sådan, de scorede. Sådan er FC Zlín, det er kun kontraangreb, siger Michael Lüftner.

Den 23-årige tjekke skiftede til FCK forud for sæsonen, og det er et stort skridt op i forhold til den tjekkiske liga, siger han.

Læs også: Efter straffesparksfadæse i pokalturneringen: Fem tvivlsomme dommerpræstationer

- Jeg synes, at den danske liga er bedre. Tempoet er højere, spillerne har en bedre teknik og er generelt bare bedre. Så jeg synes bestemt, at Superligaen er et skridt foran den tjekkiske liga, siger han.

FC Zlín vandt den tjekkiske pokalturnering i sidste sæson. I ligaen sluttede klubben som nummer seks ud af 16 hold.

/ritzau/