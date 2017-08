Fræk ydersidescoring af Bendtner hjælper Rosenborg mod sejr

Nicklas Bendtner scorede et seværdigt mål, da Rosenborg lørdag aften vandt 2-1 ude over Molde i et topopgør i Eliteserien i Norge.

Den danske angriber var klinisk, efter at Moldes indskiftede målmand, Mathias Eriksen, begik en kæmpe brøler.

Målmanden sendte bolden lige ud i fødderne på en Rosenborg-spiller, der hurtigt sendte den videre til Mike Jensen.

Rosenborgs anfører spillede bolden videre til Nicklas Bendtner, og den 29-årige angriber sendte den flot op i netmaskerne med en diagonal afslutning med ydersiden.

Bolden endte næsten helt oppe i trekantsammenføjningen efter den teknisk meget flot udførte detalje.

Rosenborg tog det hele

Molde var ellers kommet foran efter fem minutter ved Fredrik Brustad, men træner Ole Gunnar Solskjærs mandskab endte med ikke at få noget ud af kampen.

Efter 85 minutter headede Rosenborgs Anders Konradsen nemlig gæsterne foran 2-1, hvilket blev slutresultatet.

Nicklas Bendtner nåede med sit mål op på ni scoringer for Rosenborg i Eliteserien.

Christoffer Remmer spillede hele kampen for Molde.

Rosenborg udbyggede med sejren sit forspring i toppen af tabellen.

De regerende mestre fører Eliteserien med 41 point for 19 kampe.

Sarpsborg 08 er nummer to med 33 point for 18 kampe, mens Molde er nummer tre med 31 point for 19 kampe.

/ritzau/