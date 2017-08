Frank Jensen: EM-kvinder har skrevet sig ind i historien

Det danske kvindelandshold i fodbold har skrevet sig ind i danmarkshistorien og er blevet idoler for en hel generation.

Sådan lød hyldesten fra Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), der har budt EM-sølvtruppen velkommen mandag eftermiddag.

- Hvor er vi bare glade for at se jer hjemme igen, sagde han.

- Med sølvmedaljerne har I skrevet jer ind i hele danmarkshistorien. Det er meget længe siden, landsholdsfodbold har kunnet begejstre så mange.

- Vi skal vel 25 år tilbage i historien for samme oplevelse, som I har givet os i denne tid, tilføjede overborgmesteren med henvisning til fodboldherrernes EM-sejr i 1992.

- Kæmpe idoler for en hel generation

Kvinderne ankom kort efter klokken 17 til en propfyldt rådhusplads i København for at lade sig hylde for anden gang, efter at de tidligere på dagen var blevet taget imod i Viborg.

Et hav af flag vajede, mens hujen, pift og klapsalver blandede sig med tonerne fra den gamle landsholdssang Re-sepp-tens "vi er røde, vi er hvide"-omkvæd.

En efter en steg kvinderne ud og kiggede ud over pladsen, inden de gik ind på rådhuset.

- I har fået mange fans, I er kæmpe idoler for en hel generation, konstaterede Frank Jensen, da kvinderne var kommet ind.

