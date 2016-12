Fritids-fodboldagent: Drømmen er at finde den næste Emre Mor

Af Johan Haarløv og Henrik Fallesen

En fodboldkomet på bare 18 år skifter til en af de største klubber i tysk fodbold. Afsenderen er Superliga-klubben FC Nordsjælland, der tager et svimlende millionbeløb for ulejligheden. Bulletinerne lyder på alt mellem 30 og 80 millioner. Avisernes overskrifter kan knap være i sig selv.

Emre Mors skifte til Borussia Dortmund var på alle måder stort. Ikke mindst, fordi de færreste havde hørt om selv samme Emre Mor bare et år tidligere.

13 kampe i Superligaen og to mål var nok til at sende det tyrkiske fodboldtalent fra Tingbjerg til Bundesligaen, og Emre Mor er på den måde blevet et symbol på den perfekte ’scouting’ og den perfekte handel – den perfekte spiller for en enhver spilleragent.

- Det er en drøm at finde den nye Emre Mor, fortæller Simon Lynge Svendsen.

Til daglig arbejder 27-årige Simon Lynge Svendsen på fuldtid som koordinator i et eventbureau.

Men for fire måneder siden kunne han tilføje endnu en profession til sit CV. Her begyndte han at arbejde som fodboldagent.

Måske er arbejde egentlig for meget sagt, for han tjener ikke nogen penge på det. Fritids-agent er nok mere rammende.

Men der er heller ikke mange som Emre Mor derude – der er heller ikke mange Ronaldo’er eller Messi’er. Det er ligesom at vinde i lotto.Og så må vi håbe, at han kommer og banker på min dør på et tidspunkt. Simon lynge svendsen

Og mens de største udenlandske – og i mindre grad også dem med dansk blod i årene – i disse tider bliver hængt ud for det ene fiksfakseri efter det andet, der for de fleste fiksfakseriers vedkommende tjener til formål at give agenten så stor en økonomisk gevinst som mulig, i forbindelse med det navnkundige Football Leaks, så er Simon Lynge Svendsen forretning anderledes ligetil.

Han repræsenterer kun én spiller. Han hedder Jakob Hjorth og spiller i Vendsyssel i 1. division.

Og det er der ingen penge i – ikke endnu i hvert fald, for Simon Lynge Svendsen repræsenterer den 22-årige 1. divisionsspiller uden regning.

- Jeg ville gerne, hvis jeg på et tidspunkt kunne komme til at tjene penge på det, men lige nu er det faktisk en udgift for mig, fordi den spiller, jeg repræsenterer, betaler ikke noget for mig, i og med jeg ikke har nogen uddannelse eller nogen erfaring, så jeg ser det her som en læringsproces, siger Simon Lynge Svendsen.

”Stakkels mand”

Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, ændrede 1. april 2015 reglerne for at blive fodboldagent. Tidligere skulle man bestå en eksamen for at blive agent, men det skal man ikke længere. Alle personer, der er over 18 år og som har en ren straffeattest, kan blive i dag blive agent.

Det har helt sikkert gjort det nemmere for mig, at Fifa har lavet de her regler. For så kan jeg have et fuldtidsarbejde ved siden af og stadig have en drøm om at blive spilleragent – som jeg så har ført ud i livet nu.

Efter Fifa indførte de mere lempelige krav til at blive agent er der i Danmark i dag 140 registrerede agenter. Før var der 45.

- Der er kommet en meget større mængde, og det er ikke hensigtsmæssigt, for vidensniveauet hos mange er lavt, siger direktør i Spillerforeningen Mads Øland.

Samme holdning tilkendegiver Ole Nielsen i Randers, hvor han som sportschef har mærket en klar stigning af henvendelser fra nye agenter, siden Fifa lempede sine krav:

- Der er rigtig mange, der har interesse i fodboldverdenen. Og der har nogen nok set en vej ind til at blive en del af en meget spændende fodboldverden.

- Og der kan jeg godt tit tænke, ”stakkels mand, du er kommet ind på et område, hvor der er rigtig mange i forvejen, og det bliver godt nok en hård kamp for at få fundet en plads i rækken af mange agenter,” fortæller Ole Nielsen.

Simon Lynge svendsen føler sig ikke stakkels i Ole Nielsens forstand, men han anerkender, at han ikke har lige så godt styr på alle de juridiske aspekter, som en erfaren fodboldagent.

Men via sin uddannelse som proffesionsbachelor i Sporsmanagement har han lært om dele af juraen inden for fodbold, og resten må han lære hen ad vejen.

- Alt, vi gør, og alle de forhandlinger, vi går ind til, er en læringsproces, og det ved Jakob Hjort også godt. Så jeg gør mit bedste, for jeg vil gerne bevise over for ham, at jeg er god nok, siger Simon Lynge Svendsen.

Netværket scouter nye spillere

En del af arbejdet som fodboldagent handler også om at se fodbold og spotte nye talenter.

Men med et fuldtidsarbejde har Simon Lynge Svendsen ikke meget tid til at lede i de danske ungdomsrækker og lavere divisioner efter den næste Emre Mor.

- Pt. bruger jeg ikke så meget tid på at scoute efter nye spillere, i og med jeg lige er startet nyt arbejde og har fokus på det, siger Simon Lynge Svendsen.

- Men når vi nærmer os foråret og sommeren, skal jeg ud og se en masse fodbold. Men jeg trækker også meget på mit netværk, som også ser meget fodbold, og bruger dem til at finde eventuelle nye spillere.

Langt fra Simon Lynge Svendsens lejlighed på Frederiksberg drøner Emre Mor i dag rundt og mænger sig med spillere som Marco Reus, Mario Götze og Pierre-Emerick Aubameyang.

På Dortmunds stjernespækkede mandskab har tyrkeren med de danske rødder fået spilletid i 12 kampe indtil videre. Næsten det samme antal, han nåede i FC Nordsjælland. Og selvom man endnu ikke kan snakke om et internationalt gennembrud, har Emre Mor ikke gjort noget, der kunne pege på, at talentet ikke kan bære på den helt store scene. Tværtimod.

Emre Mor har fået en god start blandt Dortmunds stjerner (Foto: Kacper Pempel © Scanpix)

- Men der er heller ikke mange som Emre Mor derude – der er heller ikke mange Ronaldo’er eller Messi’er. Det er ligesom at vinde i lotto.

Og så må vi håbe, at han kommer og banker på min dør på et tidspunkt, siger Simon Lynge Svendsen.

Uden at forklejne talentet hos Simon Lynge Svendsens 22-årige Vendsyssel-spiller er han næppe den næste Emre Mor. Men med ham i sin portefølje har Simon Lynge Svendsen købt sin første kupon i det store talentlotteri, som Fifa siden 1. april sidste år har indbudt til.