Guld til Danmark: Vejle, Vendsyssel, Fredericia og Fremad Amager får millioner af UEFA

Af Malte Nørgaard

Selvom det kan være ærgerligt for fodboldklubberne at undvære spillerne, når der skal spilles landskampe, så kan det også være en god forretning.

Det får klubberne udbetalt AaB, 718.485 kroner AC Horsens, 131.006 kroner AGF, 1,73 millioner kroner Brøndby IF, 1,29 millioner kroner Esbjerg, 127.186 kroner FCK, 4,837 millioner kroner FC Fredericia, 131.000 kroner FC Midtjylland, 1,253 millioner kroner FC Nordsjælland, 988.461 kroner Fremad Amager, 327.515 kroner OB, 1,924 millioner kroner Randers FC, 233.530 kroner Silkeborg, 32.747 kroner Sønderjyske, 133.464 kroner Vejle, 524.000 kroner Vendsyssel FF, 264.000 kroner FC Vestsjælland, 65.200 kroner Kilde: UEFA.com

UEFA har offentliggjort en liste over danske klubber, der får kompensation for at have stillet deres spillere til rådighed under den seneste EM-kvalifikationsturnering.

Læs også: OVERBLIK Udlændinge hentet til Superligaen

1. divisionsklubben Fremad Amager kommer blandt andet til at modtage 322.000 kroner for at have stillet deres spillere til rådighed, mens Vejle Boldklub får udbetalt en halv million kroner fra det europæiske fodboldforbund.

- Det er et supplement, vi kan mærke. For os er en halv million rigtig mange penge, siger Henrik Tønder, der er direktør i Vejle Boldklub.

Læs også: Lampard stopper karrieren

- Vi har været lidt defensive i vores udregning, så vi havde ikke kalkuleret med at få 500.000 kroner.

FC København er den klub i Danmark, der får flest penge af UEFA, da de får 4,7 millioner kroner udbetalt.