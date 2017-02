Cuadrado-kanon opretholder Juventus-fortet mod Inter

Juventus fortsætter kursen mod endnu et italiensk mesterskab. Søndag aften stoppede det zebrastribede hold formstærke Inter, som ellers rejste til Torino med syv ligasejre på stribe i bagagen.

På et kanonmål i slutningen af første halvleg af Juan Cuadrado snuppede Juventus en sejr på 1-0 og har dermed fortsat maksimumpoint på hjemmebane i Serie A-sæsonen.

Begge hold spillede sig frem til en del gode chancer i de første 45 minutter, og Inter-spillerne virkede på ingen måde skræmte over, at Juventus havde vundet 11 af 11 hjemmekampe i ligaen før mødet.

Gæsterne fra Milano spillede frisk til og pressede Juventus højt oppe på hjemmeholdets banehalvdel.

Stilling Nr. Hold K P 1 Juventus 22 54 2 SSC Napoli 23 48 3 Roma 22 47 4 Lazio 23 43 5 Inter 23 42 6 Atalanta 23 42 7 Fiorentina 22 37 8 AC Milan 22 37 9 Torino 23 32 10 Sampdoria 23 30 11 Chievo 23 29 12 Udinese 23 29 13 Bologna 22 27 14 Sassuolo 23 27 15 Cagliari 23 27 16 Genoa 23 25 17 Empoli 23 22 18 Palermo 23 14 19 Crotone 22 13 20 Pescara 23 9 UDVIDET TABEL

Mauro Icardi havde et par muligheder for at bringe Inter i front, mens Mario Mandzukic og Paulo Dybala var nærgående i modsatte ende.

Alligevel lugtede det af 0-0 ved pausen, indtil en clearing fra et hjørnespark dumpede ned foran Juventus-kantspilleren Juan Cuadrado.

Fra omkring 30 meter hamrede han til bolden første gang, og den tordnede ind i nærmeste hjørne forbi en komplet sagesløs Samir Handanovic i Inter-målet. Et fantastisk mål af lejesvenden fra Chelsea.

Underholdende omgang

Anden halvleg blev også god spillemæssig underholdning. Tempoet blev holdt højt, og begge mandskaber var meget målsøgende.

Juventus trak sig langsomt lidt tilbage på banen for at satse på kontrastød, og på flere af dem var man tæt på at gøre det til 2-0.

Hjemmeholdet formåede ikke at lukke kampen med endnu en scoring, men til gengæld holdt man stand i modsatte ende.

Inters Ivan Perisic brokkede sig i sidste minut til et rødt kort.

Med sejren nåede Juventus op på 54 point for 22 kampe i spidsen af Serie A. Napoli ligger nummer to med 48 point for 23 kampe. Roma har 47 point for 22 kampe.

Inter indtager femtepladsen med 42 point for 23 kampe.

/ritzau/