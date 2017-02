SPORTSDAGEN Danske finaler med fjer og harpiks

Af Morten Top

DM-finaler (badminton)

TV 2 Sport, kl. 12.30

Dette års danske mesterskab i badminton har været uden en lang række stjerner. Først meldte Mathias Boe og Carsten Mogensen afbud på grund af fysisk og mental træthed, og siden mesterskabet gik i gang har flere andre også måtte trække sig på grund af skader.

Alligevel kan vi se frem til nogle spændende finaler. I herredoublen overraskede David Daugaard og Mathias Christiansen, da de slog Mads Conrad og Mads Pieler i semifinalen. Nu venter så finalen mod Frederik Colberg og Rasmus Fladberg, der sidste år vandt DM i herresingle.

Vi kan også se frem til singlefinalen for herrer, hvor Jan Ø. Jørgensen må påtage sig favoritværdigheden mod Anders Antonsen. Hos kvinderne kan Line Kjærsfeldt vinde DM for tredje år i træk. Det kræver dog en sejr i finalen mod Mette Poulsen.

Stilling Nr. Hold K P 1 Juventus 21 51 2 SSC Napoli 23 48 3 Roma 22 47 4 Inter 22 42 5 Lazio 22 40 6 Atalanta 22 39 7 AC Milan 21 37 8 Fiorentina 22 37 9 Torino 22 31 10 Udinese 22 28 11 Chievo 22 28 12 Sampdoria 22 27 13 Bologna 22 27 14 Cagliari 22 27 15 Genoa 22 25 16 Sassuolo 22 24 17 Empoli 22 21 18 Crotone 21 13 19 Palermo 22 11 20 Pescara 22 9 UDVIDET TABEL

Pokalfinale (håndbold)

TV 2, kl. 16.00

Smutter vi til Aalborg venter der endnu en finale. Gigantium lægger nemlig gulv til, når der spilles pokalfinale i herrehåndbold. Skjern sejrede lørdag overbevisende over hjemmebaneholdet Aalborg i semifinalen.

Finalemodstanderen bliver Bjerringbro-Silkeborg, der med en storspillende Nikolaj Markussen lørdag vandt sin semifinale over KIF Kolding København, der ellers var godt med langt hen i kampen.

Juventus – Inter (fodbold)

Eurosport 2, kl. 20.45

Vi slutter sportsdagen med et vaskeægte brag af en fodboldkamp. Derby d’Italia er altid imødeset som et af de største opgør i Italien mellem to af landets allerstørste klubber. I dag er ingen undtagelse.

Favoritværdigheden ligger hos hjemmebaneholdet Juventus, der har domineret italiensk fodbold ganske suverænt de senere år, og holdet fører da også Serie A komfortabelt på dette tidspunkt i sæsonen. Inter halter derimod lidt i toppen og er kun på en fjerdeplads – ni point efter Juventus.