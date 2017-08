Kommercielle tv-selskaber: Tror ikke på kvindefodbold

Kvindelandsholdets EM-kampe har haft tårnhøje seertal, og søndag slog EM-finalen mellem Holland og Danmark seerrekord for mest sete fodboldkamp i Danmark i år med 1.469.000 seere.

Men hos de private tv-selskaber Discovery Networks Danmark og Viasat overlader de gerne senderettighederne til kvindefodbold til DR og TV2.

Viasat sidder blandt andet på rettighederne til kampe i Alka Superligaen, mændenes Champions League og Premier League i England, men har ingen aktuelle planer om at gå ind i kvindefodbold - for eksempel kvindernes bedste række, 3F Ligaen.

Det siger Peter Nørrelund, sportschef for Viasat.

- Jeg tror ikke, at kvindefodbold fremadrettet vil placere sig på øverste hylde blandt sportsrettigheder, og at danskere i hobetal fremover vil gå til kvindefodboldkampe eller se kvindefodbold på tv, siger Peter Nørrelund.

- Vi har nogle gange i historien set, hvordan events kan bære og skabe interesse, blandt andet curlingkvindernes sølvmedalje ved OL i 1998, hvor hele nationen pludselig talte om koste, is og sten. Jeg tror, at det her kan sammenlignes, siger han.

Afhænger af succes

Heller ikke hos Discovery Networks, som blandt andet har rettigheder til det danske herrelandsholds kampe, har man umiddelbart nogen planer om at købe rettigheder til kvindelandskampe.

Det siger Anders Bay, sportschef for Discovery Networks.

- Nej, det er ikke dér, vores store satsning kommer til at ligge, siger Anders Bay.

- Kvindefodbolden har stort tv-potentiale, men det skal være drevet af noget, og den driver skal være kvindelandsholdet. Meget afhænger af, om kvindelandsholdet evner at følge op på succesen ved EM-slutrunden og bliver ved med at skabe resultater, siger han.

Det danske kvindelandshold dominerer top ti-listen over de mest sete fodboldkampe på dansk tv i 2017 med i alt seks kampe på listen.

Kvindelandsholdets næste kampagne er kvalifikationen til VM i Frankrig. Alle hjemmekampe i kvalifikationen bliver sendt på DR, og det samme gør testkampen og finalerevanchen mod Holland 15. september.

/ritzau/