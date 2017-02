Kraul om tør Lagerbäck: Stadig rotation i det svenske hoved

Af Aleksandar Josevski og Troels Trads Hansen

En kedelig, tør person med en kynisk spillestil. Men alligevel den helt rette for Norges landshold.

Sådan lyder analysen fra DR’s fodboldkommentator Andreas Kraul af, at svenske Lars Lagerbäck er blevet landstræner for Norge.

- Det er rigtigt godt set af Norge, og det bliver med overvejende sandsynlighed godt for dem ud fra den præmis, at alle de steder, Lagerbäck har været, har der været fremgang. Det er tør statistik, der siger det; han taber ikke mange fodboldkampe, siger Andreas Kraul.

Norge har ikke været til en slutrunde siden 2000, mens Lagerbäck har kvalificeret Sverige til fem slutrunder i træk, og senest udførte han mirakler med Island ved EM i Frankrig sidste sommer.

- Lars Lagerbäck er fodboldens mest inkarnerede kyniker, når vi snakker Skandinavien. Det er manden, der kigger på sit materiale og siger, hvordan får jeg mest ud af det her? Og hvilke spillere skal jeg bruge for at komme i mål. Dét har han været rigtigt god til med Sverige og Island, hvor han har leveret resultater hele vejen igennem.

EM venter

Derfor tror Andreas Kraul også, at den 68-årige svensker kan få Norge med til EM i 2020. VM i Rusland i 2018 bliver dog svært at nå, da Norge er nummer fem i deres kvalifikationspulje.

- Med den rigtige træner, der lægger den rigtige kurs, vil Norge kunne komme til et EM, hvor der jo er mange lande, der kvalificerer sig i dag, siger Kraul.

- Jeg vil ikke blive overrasket, hvis han får vendt Norge til noget positivt ret hurtigt. Norge har i mange år været underpræsterende i forhold til, at de har haft et udmærket spillermateriale, som har været alt for svingende i sine præstationer.

- De har leveret gode kampe, og i sidste kvalifikation nåede de et højt niveau og var ved at snyde et par store lande. De har spillere, som man burde få til at fungere, og nordmændenes materiale er ikke dårlige, end det han overtog i Island, siger Andreas Kraul.

Tør og svensk

Selv om Lars Lagerbäck ikke er den mest sprudlende træner på og udenfor banen, så er han alligevel den rette for Norge, men DR’s fodboldkommentator.

- Han har et ry for at være enorm kedelig både som person og spillemæssigt. Jeg har mødt ham flere gange, og han er virkelig kedelig. Tør og svensk, siger Kraul og fortsætter:

- Men nu er Norge nok hamrede ligeglade med, om han siger enstavelsesord fra nu til 2020, bare de begynder at komme med til slutrunder. Og de er også ligeglade med, hvilken spillestil han kommer med. Det handler bare om at få Norge på rette kurs igen.

- Det eneste minus ved Lagerbäck er, at han er ved at komme op i årene. Han er 68 år, og det er det eneste spørgsmål, man har ved ham. Men han viste jo for bare et halvt år siden, hvor skarp han er taktisk, da han med Island udmanøvrerede England. Så det virker da som om, at der fuld rotation i det svenske hoved.