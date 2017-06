Krydsede fingre i Helsingør: Stadion-afgørelse på mandag

Af Helena Melin

Da FC Helsingør søndag aften ganske sensationelt sikrede sig oprykning til Superligaen, var der dømt fest og farver i Holger Danskes hjemby. Men det er endnu uklart, om holdet får lov at spille Superligafodbold på deres hjemmebanestadion, der ikke lever op til kravene.

Tirsdag formiddag holdt FC Helsingør et møde med Helsingør Kommune og Divisionsforeningen om muligheden for at få lov til at spille Superligakampe på hjemmebanestadionet i Helsingør. Afklaringen falder på mandag den 12. juni, og direktør i FC Helsingør, Janus Kyhl, er fortrøstningsfuld.

- Jeg har en forventning om, at vi kan løse de ting, de beder os om, siger han.

Satser på Superligabold på hjemmebane

For to år siden trillede holdet rundt i 2. division, men på to sæsoner har cheftræner Christian Lønstrup formået at få gjort sit hold klar til Danmarks bedste fodboldrække. Dog kan rammerne omkring holdet ikke helt hamle op med spillet inden for kridtstregerne.

Helsingør Stadion har ikke lys på banen og mangler også et afskåret afsnit til udebaneholdets fans, og derfor kan stadionet ikke på stående fod godkendes til Superligafodbold. Men der arbejdes på højtryk, forsikrer Janus Kyhl.

Læs også: VIDEO Helsingør-spiller i ekstase: Jeg kan ikke engang fatte det selv

- Vi arbejder videre med planerne og har i dag gennemgået hvad der skal til for, at vi kan få gjort stadion klar til Superligaen. Vi arbejder ud fra, at vi skal spille Superliga i Helsingør, siger han.

Selv kan han ikke forestille sig, at ”Kronborgs drenge oppe fra nord” skal have deres hjemmebane noget andet sted, end hvor de plejer.

- Det skal vi. Prøv lige at høre her. Det er Helsingørs oprykning, det her. Det er Helsingør, der skal spille Superliga. Det skal vi ikke andre steder, siger han.