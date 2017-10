Ærgerlig landstræner: Havde ikke regnet med at lege cirkusartist

De danske fodboldkvinder udeblev i dag fra landsholdssamling i Helsingør, og dermed kunne landstræner Søren Randa-Boldt godt droppe sin planlagte træning frem mod VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag.

For bare en måneds tid siden stod han i samme situation, da landsholdsspillerne først stemplede ind til kampen mod Ungarn, da der var blevet indgået en delaftale mellem parterne. Det irriterer landstræneren, at man nu skal igennem det én gang til.

- Jeg tænker, det er noget rigtig lort ligesom sidste gang. Det var ikke lige det, jeg havde regnet med, da jeg blev A-landstræner. Jeg havde regnet med, at man skulle træne noget fodbold og ikke lege cirkusartist.

- Jeg er irriteret over, at man ikke er noget til enighed om det her. Det havde jeg egentlig regnet med. Det er jeg irriteret og frustreret over, siger Søren Randa-Boldt til DR.

Manglende pli

Forud for kampen mod Ungarn meldte spillerne fra per sms kort før den planlagte landsholdstræning, men denne gang har landstræneren end ikke hørt fra spillerne. De udeblev simpelthen bare.

- Jeg har ikke fået nogle beskeder fra dem. Jeg havde håbet på, de kom, for i går fik jeg stort set ugeplaner fra dem alle sammen om, hvad de havde lavet i ugen, siger han.

Hvad synes du om, at de ikke har meldt fra denne gang?

- Det synes jeg er lidt ærgerligt. Jeg har jo ikke nogen konflikt med dem, så det synes jeg godt, man kunne have gjort af almindelig pli. Men altså, de har nok andet at tænke på, siger landstræneren.

Frygter aflysning

Det helt store spørgsmål er nu, om parterne kan nå at finde en eller anden form for enighed inden fredag, så kampen mod Sverige kan blive spillet. Landstræneren frygter dog en aflysning.

- Ja, det gør man jo selvfølgelig, men det er ikke op til mig. Jeg skal bare have nogle spillere, der vil spille, og så er det nogle andre, der tager den beslutning, siger Søren Randa-Boldt.

DBU har mandag efter meldt ud, at man betragter spillernes udeblivelse fra samlingen som en framelding til selve kampen mod Sverige. DBU er nu i dialog med Uefa og Fifa om eventuelle konsekvenser.