Dansk EM-sølvvinder skifter til spansk fodbold

Af Jens Andersen

Den danske landsholdsspiller Sofie Junge Pedersen, der var en del af det succesrige EM-hold, der for nylig blev nummer to ved EM i Holland, skifter klub.

Midtbanespillerne skifter fra den svenske klub FC Rosengård til Levante UD i den bedste spanske række.

Levante blev i sidste sæson nummer fire i Spanien.

Den 25-årige dansker kom i 2016 slemt til skade til træning, da hun efter et uheldigt fik en alvorlig hjernerystelse. Det betød en længere pause fra fodbolden, men den tidligere Fortuna Hjørring-spiller kæmpede sig tilbage.

- Mit bedste bud er, at jeg 20 timer i døgnet lå ned i min seng med lukkede øjne. Jeg skulle have solbriller på indenfor og jeg kunne slet ikke holde lyden af pipfugle ud eller noget som helst, har Sofie Junge Pedersen fortalt til DR Sporten om den hårde tid med efterveerne fra skaden.

De hårde anstrengelser for at kæmpe sig tilbage og det store talent kaster altså nu et skifte til spansk fodbold af sig.