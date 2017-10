DBU afviser blankt: Vi har ikke afbrudt forhandlingerne

Søndag morgen meldte Spillerforeningen ud, at DBU havde forladt forhandlingsbordet, og at arbejdet med at nå til enighed om en ny aftale mellem DBU og kvindelandsholdet derfor var brudt sammen. Det billede kan man slet ikke genkende hos Dansk Boldspil-Union.

- Vi kan ikke genkende, at forhandlingerne skulle være brudt sammen. Vi har forhandlet over otte-ni møder i den seneste omgang - jeg tror, det er ved at være 70 timer - med LO og DIF som mæglere. Vi har nærmet os hinanden på rigtig mange områder, siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, til DR.

- Fra DBU’s side har vi sagt, at vi gerne vil fortsætte forhandlingerne, men vi ønsker ikke, at forhandlingerne forstyrrer de sportslige forberedelser, så vi må fortsætte forhandlingerne ideelt set efter de to næste kvindelandskampe.

De danske fodboldkvinder står overfor en vigtig VM-kvalifikationskamp mod Sverige på fredag og mod Kroatien tirsdag, og DBU vil gerne fortsætte med forhandlinger derefter.

- Vi har skrevet til kvindelandsholdsspillerne, at når de stiller op til kampene, kommer ind i lejren i morgen, så er de selvfølgelig garanteret, både hvad angår honorar, bonus og forsikring. Det som også skete, da U21-landsholdet spillede deres to EM-kvalifikationskampe i sidste uge. Det er glimrende og sikre rammer, og så skal vi nok forhandle videre med Spillerforeningen, så snart det er muligt, uden at det skal forstyrre de sportslige forberedelser, siger Jakob Høyer.

Principielle spørgsmål

I Spillerforeningens pressemeddelelse søndag langer landsholdsanfører Pernille Harder ud efter DBU, som, hun mener, ikke tager ansvar. Det er nu økonomien, der er forhandlingsstridens knudepunkt, skriver Spillerforeningen, men heller ikke her, er DBU enig.

- Nej, det kan ikke genkende. Vi har under disse forhandlinger i flere omgange imødekommet kvindernes ønsker. Vi har løftet den samlede investering i kvindelandsholdet med omkring to millioner kroner om året i det seneste tilbud, vi har givet. Så jeg synes faktisk, at vi på økonomien har nærmet os hinanden.

- Jeg synes også, at Spillerforeningen har nærmet sig DBU, men vi har stadig en række principielle spørgsmål, der blandt andet handler om, hvem der skal bestemme over fordelingen af pengene. Er det DBU – det er trods alt DBU, der investerer pengene i kvindelandsholdet – eller er det Spillerforeningen som fagforening. De sidste knaster bliver vi nødt til at få løst. Jeg synes helt klart, det virker som om, vi nærmer os hinanden, men det er ikke noget, vi bare lige kan på en halv time en søndag eftermiddag, siger Høyer.

Efter planen skal kvindelandsholdets spillere mød ind i landsholdslejren med landstræner Søren Randa-Boldt i morgen mandag, men lige nu er det uvist, hvad der kommer til at ske.