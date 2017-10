DBU: Det er ikke ment som en trussel

Fodboldkonflikten mellem DBU og Spillerforeningen har nået et kritisk niveau. For anden dag i træk er kvindelandsholdets spillere tirsdag udeblevet fra landsholdstræning, og nu har DBU meddelt, at man i morgen formiddag vil orientere det svenske fodboldforbund om, at spillerne ikke stiller til fredagens VM-kvalifikationskamp. DBU’s kommunikationschef uddyber, hvad samtalen med svenskerne i morgen kommer til at handle om:

- Vi bliver nødt til at sige, at spillerne ikke ønsker at spille den her kamp. At de ikke er kommet ind, som de ellers var blevet bedt om. De er blevet udtaget til et dansk fodboldlandshold, og det har de åbenbart ikke prioriteret, siger Jakob Høyer til DR.

Ikke nogen trussel

Han understreger, at der ikke er tale om en trussel til spillerne for at få dem til at møde op til træning, men der lyder ikke noget klart svar på, hvorfor man lige netop har valgt onsdag klokken 10.00 som deadline.

- Det her er ikke ment som en trussel, det er ment som en konstatering af, at når spillerne ikke møder ind, kan vi ikke stille hold. Så er der ikke nogen kamp. Rent praktisk har vi så meddelt, at det er noget, vi meddeler til svenskerne i morgen klokken 10, siger Jakob Høyer.

Hvorfor ikke meddele det nu?

- Fordi det er noget, vi tager i en kontakt til svenskerne i morgen klokken 10.

Hvad skal der til for, at I ikke ringer til svenskerne i morgen?

- Det må vi se på. Hvis spillerne står i lejren, så må vi se, hvad vi kan gøre. Men lige nu har jeg svært ved at tro på noget som helst.

Se et uddrag af interviewet med DBU's kommunikationschef Jakob Høyer.

I dialog med Uefa og Fifa

Kommer det danske kvindelandsholds ikke til at spille VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag, kan det får store konsekvenser. Det er ikke præcedens på området, men i 1980’erne har et walisisk landshold udeblevet fra en kamp, og her var straffen udelukkelse fra to slutrunde-kvalifikationer.

Hvad bliver konsekvenserne af det her, hvis I bliver nødt til at melde afbud til Sveriges-kampen?

- Det er vi stadigvæk i en dialog med Uefa og Fifa om. Vi ved ikke, hvad der vil ske. Det er noget, vi bliver klogere på i de næste par dage.

- De vil ikke give noget svar, før der er et egentlig afbud. Det er sådan, de forholder sig til det, siger Jakob Høyer.

Det danske kvindelandshold havde stor succes ved EM-slutrunden i sommer, hvor man kom hjem med sølvmedaljerne. I den nuværende VM-kvalifikation er Danmark og Sverige klare favoritter i gruppen, og derfor betragtes fredagens opgør som en nøglekamp for begge hold.