DBU-formand: Særdeles sandsynligt med EM

Dansk Boldspil-Union meldte onsdag ud, at man vil forsøge at få EM i kvindefodbold til Danmark enten i 2021 eller seneste 2025. Udmeldingen kommer i kølvandet på kvindelandsholdets succes med sølvmedaljer ved EM i Holland.

- Det vi melder ud i forhold til landsholdet er, at den synlighed, der er skabt, den platform, som kvindelandsholdets resultater har skabt i Holland, den vil vi udnytte nu til at sende et klart signal om, at vi går efter en EM-slutrunde senest i 2025. For det er der, vi har vores visioner og vores udviklingsmål: op mod en fordobling af medlemstallet, siger DBU-formand Jesper Møller til DR.

Sandsynligt med EM i Danmark

Om et danske bud på EM kan ende med en slutrunde i Danmark afhænger af, hvilke krav det europæiske fodboldforbund, Uefa, stiller til arrangører, men Jesper Møller håber, at Danmark vil kunne løfte en slutrunde alene.

- Jeg tror, det er særdeles sandsynligt senest i 2025. Nu skal jeg også have mine nordiske kolleger med, for vi har været i tvivl, om vi skulle have et land mere med. Jeg tror, vi magter det alene i Danmark, men vi skal have nogle andre til at hjælpe os. Så skal Uefa eksekutivkomite træffe beslutning og bakke os op. Det tror jeg på, siger Jesper Møller.

Ud over en EM-slutrunde vil DBU også byde på at få en finale i kvindernes Champions League til Danmark, da man gerne vil styre både dansk landsholds- og klubfodbold.