DBU: I morgen trækker vi os fra kampen

Det tyder mere og mere på, at der ikke bliver spillet VM-kvalifikationskamp mod Sverige på fredag. DBU skriver, at man onsdag klokken 10.00 vil orientere det svenske fodboldforbund om, at spillerne ikke stiller til kamp.

- Dette er en dybt beklagelig situation for Kvindelandsholdet og for alle i dansk fodbold. DBU ønsker at styrke dansk kvindefodbold, og vi har de sidste år investeret målrettet for at skabe både sportslig og kommerciel udvikling. Det arbejde er afhængigt af, at Kvindelandsholdet stiller op til kamp og repræsenterer Danmark i VM-kvalifikationen, siger Christian Kofoed, der er medlem af DBU’s bestyrelse og forretningsudvalg, og som er med i det udvalg, der står for forhandlingerne.

DBU skriver endvidere i pressemeddelelsen, at der under hele forhandlingsforløbet mellem DBU og Spillerforeningen – og altså konflikten – har været fuld opbakning til forhandlingsudvalget fra DBU’s bestyrelse.

Konflikten er opstået under forhandlingerne om en ny aftale for kvindelandsholdet og U21-herrelandsholdet, hvor blandt andet økonomi og ansættelsesforhold har været knaster mellem parterne.

Kvindelandsholdsspillerne valgte i går mandag at udeblive fra den planlagte landsholdstræning frem mod VM-kvalifikationskampen mod Sverige, og igen tirsdag mødte spillerne ikke op.

Endnu er det uvist, hvad det får af betydning, hvis Danmark ikke stiller til VM-kvalifikationskampen, men mandag meddelte DBU, at man er i dialog med Uefa og Fifa om eventuelle konsekvenser af en aflysning.