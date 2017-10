DBU: Kvindelandskampen mod Sverige er aflyst

Forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen er brudt sammen, og kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige er derfor aflyst. Det meddeler DBU's pressechef, Jacob Wadland, ude foran DBU's hovedkontor i Brøndby onsdag formiddag.

- Vi har nu meldt ud, at spillernes udeblivelse medfører aflysning af kampen på fredag. Det er selvfølgelig dybt beklageligt.

- Vi har orienteret svenskerne om, at der ikke er noget hold, der kan stille op.

Det uddyber elitechef i DBU, Kim Hallberg, i en pressemeddelse.

- Det er en historisk dårlig dag for Kvindelandsholdet og for dansk fodbold samlet set. Det er beklageligt, men også helt grotesk, at vi står i en situation, hvor spillerne ikke vil møde op til vigtige landskampe, selv om vi har tilbudt bedre vilkår og inviteret til nye forhandlinger efter kampene. Vi oplever, at Spillerforeningen og spillerne tager landskampe og fans som gidsler i faglige forhandlinger, siger han.

Ukendte konsekvenser

Konsekvenserne af en udeblivelse har Uefa og Fifa ikke ville forholde sig til, før der var noget konkret.

Det er der imidlertid nu, men i DBU ved man ikke, hvad udeblivelsen betyder.

- Vi kender ikke konsekvenserne endnu, men uanset hvad er dette et kæmpe tab for dansk kvindefodbold, der ellers havde et historisk momentum. Det er trist og beklageligt på alle mulige måder, slutter Kim Hallberg.

Kvindelandsholdet selvtræner lige nu i Dragør. DR Sporten kunne ikke få en kommentar fra spillerne inden selvtræningen, men arbejder få at få en kommentar, når træningen er overstået.

