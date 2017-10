DBU: Naturligt med en regning fra svenskerne

Kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige på fredag er aflyst. Så meget ligger fast. Der venter dog også et økonomisk efterspil, for over 8.000 mennesker havde købt billet til kampen i Göteborg, og de billetter skal nu refunderes.

- Det må vi vende tilbage til. Vi kommer til at have nogle udgifter i forbindelse med det her, og det er der jo nogen, som skal betale, lød det fra det svenske fodboldforbund tidligere torsdag, og Dansk Boldspil-Union er klar til at tage noget regningen.

- Det er kun naturligt, at svenskerne siger, at den regning må vi i hvert fald betale en del af. Det må vi se på. Det finder jeg kun naturligt, at den må komme i vores retning, siger DBU’s kommunikationschef Jakob Høyer til DR.

Aflysningen af kampen er konsekvensen af uenigheder mellem DBU og spillernes fagforening, Spillerforeningen, der ikke har kunnet blive enige om en ny landsholdsaftale for kvindelandsholdet.

Håb for tirsdagens kamp

Spillerne er derfor udeblevet fra landsholdstræning i denne uge, og DBU har set sig nødsaget til at melde fra til fredagens kamp. Men tirsdag venter endnu en kamp – mod Kroatian – og håbet er fortsat, at den kamp kan blive spillet. Det kræver dog, at spillerne accepterer DBU’s delaftale, stiller til kampen og går med til først at forhandle videre bagefter.

- Jeg har i de sidste mange uger forestillet mig alle mulige ting, og alligevel er det gået meget anderledes. Jeg tror og håber indtil sidste sekund, at der bliver spillet fodbold på tirsdag. At spillerne tager imod vores udstrakte hånd: kom nu ind og spil, så forhandler vi videre bagefter. Det er den bedste løsning for alle parter, lyder appellen fra Jakob Høyer.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra kvindelandsholdets spillere eller repræsentanter fra Spillerforeningen, efter at aflysningen af fredagens kamp blev officiel torsdag formiddag.