DBU: Spillerne har valgt ikke at stille til kamp

Tidligere mandag udeblev kvindelandsholdsspillerne fra den planlagte landsholdssamling forud for de to vigtige VM-kvalifikation mod Sverige og Kroatien. Den udeblivelse betragter DBU nu som, at spillerne har valgt ikke at stille op til kampene.

- Det er en dybt beklagelig og meget problematisk situation, når spillerne ikke møder ind til træning og forberedelse af den vigtige kamp mod Sverige. Vi skal møde et af de stærkeste kvindelandshold i verden, og vi har brug for alle dage og alle træninger til at forberede os bedst muligt. Men når spillerne meddeler, at de ikke møder ind til træning uden en ny aftale, har de samtidig valgt ikke at stille til kamp, siger DBU’s elitechef Kim Hallberg i en pressemeddelelse.

DBU og spillernes fagforening, Spillerforeningen, har ikke kunnet nå til enighed om en ny aftale for U21-herrelandsholdet og kvindelandsholdet, og spillerne har meddelt, at de ikke vil stille i landsholdslejren, før en permanent aftale er indgået.

Dialog med Uefa og Fifa

For en måneds tid siden var Danmarks kamp mod Ungarn i fare for aflysning, men dengang blev parterne enige om en delaftale, så spillerne valgte at stille op. Samme delaftale har DBU tilbudt kan gælde denne gang, men det har spillerne indtil videre ikke været interesseret i.

- Vi er nået langt i forhandlingerne og er tættere på at kunne nå en aftale end nogensinde før. Men vi ønsker ikke at forhandle tæt på kampene, da det forstyrrer de sportslige forberedelser. Ved sidste VM-kvalifikationskamp mødte spillerne først op dagen før kampen, og det er sportsligt uholdbart og uacceptabelt, siger Kim Hallberg.

I yderste konsekvens kan konflikten betyde, at Danmark ikke kan stille til kamp mod Sverige på fredag, hvis der ikke er nogle spillere til rådighed. DBU skriver i pressemeddelelsen, at man er i gang med at imødese eventuelle konsekvenser. Det fremgår dog ikke, om DBU allerede nu er villig til at trække kvindelandsholdet fra de to VM-kvalifikationskampe.

- DBU er i dialog med UEFA og FIFA om, at spillerne ikke er mødt op i lejren og konsekvenserne for de to VM-kvalifikationskampe, skriver fodboldunionen.

Det har endnu ikke været muligt for DR Sporten at træffe DBU eller Spillerforeningen til uddybende kommentarer.