DBU: Trist og ærgerligt hvis kvindekommissionen opløses

I lyset af konflikten mellem DBU og kvindelandsholdets spillere meldte DBU’s kvindekommission, anført af Helle Thorning-Schmidt, onsdag ud, at man har svært ved at se grunden til at fortsætte arbejdet.

Konflikten er kommet så vidt, at DBU har meldt til det svenske fodboldforbund, at man ikke stiller til VM-kvalifikationskampen fredag, hvilket kan få katastrofale følger for dansk kvindefodbold. DBU begræder dog, at kvindekommissionen overvejer at afmontere sig selv.

- Det ville være rigtig trist. Jeg synes, at kvindekommissionen i det seneste halve år har været med til at skabe et fokus på den store brede gevinst, som pige- og kvindefodbolden har i dansk fodbold og det danske samfund. Og det er en gevinst, som er større end det danske kvindelandshold. Det handler i høj grad også om små piger og ældre kvinder, der løber rundt og har glæde af fodbolden. Det vil være rigtig ærgerligt, hvis vi ikke har kommissionen til at fortsætte det gode arbejde, siger DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, til DR.

- Vi har jo fået de første anbefalinger fra kvindekommissionen i sommer, hvor de gik ud og anbefalede, at man skulle målrette træneruddannelse til pige- og kvindefodbolden og prioritere det i højere grad i talentudviklingen. Noget, som vi faktisk er i gang med at følge op på i DBU-regi. Og vi venter på den endelige rapport i kvindekommissionen efter nytår, hvor vi glæder os til, at de kan komme med nye tanker og inspiration, siger han.

Gejst og opmærksomhed

DBU ser et stort tab for kvindefodbolden, hvis kvindekommissionen ikke længere er der til at skabe bevågenhed og opmærksomhed på dansk kvindefodbold.

- Men vi går også glip af den store opmærksomhed kommissionen har været med til at give kvindefodbolden i forbindelse med deres deltagelse ved EM i sommer og interviews i offentligheden. Det giver gejst og opmærksomhed, der tiltrækker andre parter, der har lyst til at være med på denne bølge for kvindefodbolden. Det vil vi meget gerne ride videre på. Så jeg håber ikke, det ender på den måde, siger Jakob Høyer.

Kvindekommissionen består af en stribe personer fra dansk idræt, erhvervsliv, forskningsmiljøer og andet. Blandt andre er tidligere minister, Lykke Friis, og Hummel-ejer, Christian Stadil, blandt medlemmerne.