DBU vil have EM til Danmark

Af Morten Top

Knap er kvindelandsholdet vendt hjem med sølvmedaljer fra EM i Holland, før der bliver kigget fremad mod nye horisonter og slutrunder. Dansk Boldspil-Union melder onsdag ud, at man agter at bringe EM til Danmark senest i 2025, mens man også vil forsøge at får lov til at afholde en Champions League-finale for kvinderne. Afholdelsen af EM kunne gerne være i et samarbejde med de øvrige nordiske lande, skriver DBU i en pressemeddelelse.

- Kvindelandsholdet har skabt et historisk godt resultat – både på og uden for banen, hvor de har vundet danskernes hjerter og skabt en helt ny opmærksomhed til dansk kvindefodbold. Vi ønsker at fastholde den opbakning og styrke kvindefodbolden, både på landsholdsplan og ude i klubberne, siger DBU-formand Jesper Møller.

- Kvindefodbold har et særligt momentum, både i Danmark men også på tværs af Europa. Værtskaber kan både skabe ny opmærksomhed og nye investeringer i kvindefodbolden til glæde for både spillere og klubber – og på tværs af hele landet, siger han.

Tanken er, at Danmark skal være vært for et EM senest i 2025, men DBU ser gerne, at Danmark kan afholde et ungdoms-EM eller -VM forud det.