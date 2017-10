DBU's kvindekommission overvejer at opløse sig selv

Kvindekommissionen anført af formand Helle Thorning-Schmidt har svært ved at se grunden til at fortsætte arbejdet, efter konflikten mellem Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen er kommet så vidt, at fredagens kvindelandskamp mod Sverige må aflyses.

Det er essensen af en pressemeddelelse fra kommissionen, der også tæller medlemmerne Lykke Friis og Christian Stadil.

- Den seneste udvikling for kvindelandsholdet er dybt ulykkelig. Som vi vurderer det, er vi tæt på afgrunden i stedet for at være på tærsklen til en fodboldsucces.

- Hvis ikke Danmark kan spille VM-kvalifikationskampe, smuldrer fundamentet for dansk kvindefodbold, og vi har derfor svært ved at se, at det giver mening at fortsætte kvindekommissionens arbejde.

- Det vil vi gå i dialog med DBU og spillerne om, lyder det i pressemeddelelsen.

Landsholdsspillerne er udeblevet fra træningen i Helsingør fra mandag til onsdag, hvor DBU så sig nødsaget til at aflyse kvalifikationskampen i Göteborg.

Det er endnu uvist, hvad det kan få af konsekvenser for DBU og kvindelandsholdet.

/ritzau/