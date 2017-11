EM-helt kan blive Danmarks bedste: Ville sætte mine penge på Harder

De danske fodboldkvinder stjal mange rød-hvide fodboldhjerter i sommer, da de ved EM-slutrunden i Holland spillede sig hele vejen til finalen, hvor det blev til sølvmedaljer.

Mange af spillerne på holdet leverede pragtpræstationer i løbet af turneringen, og nu er tre af dem blevet nomineret til årets spiller af Spillerforeningen.

Det drejer sig om Wolfsburgs Pernille Harder, Brøndbys Stine Larsen og FC Rosengårds Simone Boye. Sidstnævnte er da også stolt over nomineringen.

- Jeg blev meget glad, da jeg hørte det. Og en smule overrasket. Der er rigtig mange, der har haft en et rigtigt godt fodbold-år, siger hun og evaluerer sin egen præstation i dette kalenderår:

- Jeg havde et godt forår, hvor jeg vandt The Double sammen med Brøndby, og jeg er glad og stolt over min egen og holdets præstation til EM. Det var nemt at præstere, når holdet gjorde det så godt, som det gjorde. Jeg synes, at jeg havde et fornuftigt EM, og holdt højt niveau igennem alle kampe.

Alle tre nominerede til prisen havde en stor andel i EM-sølvet i sommer, og ifølge Simone Boye er det kun naturligt, at der er blevet skelet til præstationerne ved slutrunden i Holland.

- Jeg tror, at de spillere, der har stemt, har kigget meget på præstationerne til EM. Det har jeg også selv gjort. Man kan sige, det er der man virkelig bliver udfordret som spiller - hvor man måler sig med det bedste. Så jeg tror, at EM har haft en del at skulle have sagt i forhold til vinderen, mener hun.

Og hvem løber så med prisen? Ja, spørger du Simone Boye, så har hun en klar favorit.

- Pernille Harder gør det altid godt og har præsteret igen i år. Hun har også været nomineret til verdens bedste. Jeg vil nok sætte mine penge på, at hun render med prisen. Hvis jeg er så heldig med at gå hen og vinde den, så er det utroligt fedt. Men det er ikke noget, jeg går rundt og forventer, siger Simone Boye.

Vinderen bliver fundet til DR’s sportsgalla Sport 2017, der løber af stablen den 6. januar.