En ny krise truer: Fornuften må råde for at redde kvindelandsholdet

En ny krise truer.

Det nærmer sig en gentagelse af optakten til kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Ungarn.

En kamp der nok sluttede med en overbevisende dansk sejr på 6-1, men som havde et kaotisk indløb, da Dansk Boldspil-Union og Spillerforeningen først blev enige om en delaftale og dermed afviklingen af opgøret dagen før, dommeren fløjtede opgøret i gang.

Spiller man ikke kampene mod Sverige og Kroatien, så bliver man smidt ud af kvalifikationen og formentlig også den efterfølgende kvalifikation. Henrik Liniger

På mandag skal spillerne møde ind i landsholdslejren for at begynde forberedelserne til kvalifikationskampene mod Sverige og Kroatien, og den delaftale, der muliggjorde kampen mod Ungarn, er ikke længere gældende.

Derfor skal DBU og spillerne henover weekenden nærme sig hinanden, hvis ikke den danske VM-kvalifikation skal kuldsejle, uden at der bliver sparket til en bold, siger DR Sportens fodboldkommentator Henrik Liniger

- Enten laver man endnu en midlertidig aftale og får spillet de her to kampe mod Sverige og Kroatien, og så fortsætter man forhandlingerne bagefter. Jeg kan ikke se nogen mellemveje, eller at DBU kan få stablet et andet landshold på benene. Så det er dybest set alt eller intet for kvindelandsholdet.

- Spiller man ikke kampene mod Sverige og Kroatien, så bliver man smidt ud af kvalifikationen og formentlig også den efterfølgende kvalifikation. Og så kan man se frem til fire år uden betydende kvindelandskampe, siger Henrik Liniger.

Katastrofalt med manglende forberedelse

En gentagelse af forløbet i september, hvor landstræner Søren Randa-Boldt ikke havde nogen træningssamlinger med spillerne inden kampen mod Ungarn, vil denne gang være meget mere alvorlig for det danske landshold.

Udekampen mod Sverige er nemlig en opgave af langt hårdere karakter.

- Det ville være helt forfærdeligt for landstræneren, hvis han ikke har sit hold samlet inden den sværeste kamp i kvalifikationen, men det ville trods alt være værre, hvis man slet ikke stillede op, så hvis man skal have endnu en holmgang op til sidste minut inden kampstart, så må det være sådan.

- Det vigtigste for de danske fodboldfans er trods alt, at Danmark stiller op mod Sverige, for gør vi ikke det, så er vi færdige, siger Henrik Liniger.

Fornuften kommer til at råde

Selvom der er kold luft mellem parterne, er Henrik Liniger trods alt optimistisk på vegne af dansk fodbold og udsigten til rent faktisk at se spillerne løbe på banen på Gamla Ullevi i Göteborg.

- Jeg tror stadig, at fornuften kommer til at råde. Efter hvad jeg hører om forhandlingerne, så er man stadig så langt fra hinanden, at det virker urealistisk med en permanent aftale, så jeg håber på en ny delaftale, så man kan få spillet kampene og så tage en ordentlig forhandling bagefter.

Kvindelandsholdet møder Sverige fredag den 20. oktober klokken 18.15 og Kroatien tirsdag den 24. oktober kl. 18.00. Begge kampe vises på DR 1.