Fortsat ingen spillere til samling: Kvindelandsholdet selvtræner igen

Der var fortsat ingen spillere at finde på træningsbanen i Helsingør, da klokken slog 10.00, hvor en landsholdssamling ellers var planlagt.

DR Sporten kunne berette, at spillerne stadig befandt sig på deres hotel på daværende tidspunkt, uden planer om at drage til landsholdssamling.

Nu har spillerne imidlertid forladt hotellet, men ikke for at sætte kursen nordpå, men derimod til Dragør, hvor de selvtræner under ledelse af cheftræner for Team Spillerforeningen Mark Strudal.

Det bekræfter Strudal over for DR Sporten.

Fortsat ingen aftale

Kvindelandsholdet skulle have være samlet allerede i mandags, men da der fortsat ingen aftale er indgået mellem Spillerforeningen og DBU, har spillerne nægtet at møde op til træning.

DBU meldte tirsdag ud, at de kl. 10.00 onsdag vil meddele det svenske fodboldforbund, at kvindelandsholdet ikke stiller op til VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag, men det får altså ikke spillerne og Spillerforeningen til at ryste på hånden.

DR Sporten opdaterer udviklingen i konflikten løbende.