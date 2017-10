Fortuna Hjørring til spillerne: Tag forhandlingerne efter kampen

I løbet af konflikten i dansk kvindefodbold har DBU flere gange gentaget, at man ikke vil forhandle så tæt opad to vigtige landskampe. Man har i stedet tilbudt en delaftale, så kampene kan gennemføres, og der kan forhandles videre, når kampen mod Kroatien er overstået på tirsdag.

Det har de kvindelige spillere på landsholdet afvist, og derfor er fredagens kamp mod Sverige i dag blevet aflyst. Den beslutning kan få katastrofale følger for dansk fodbold, og derfor melder topklubben Fortuna Hjørring sig nu ind i debatten.

- Alle er enige i, at I skal have meget bedre forhold på landsholdet, men tag dog den lønkamp efter de to kampe. Jeg har flere gange talt med Spillerforeningen i en god tone - og opfordret dem til at komme til en løsning. Men det har altså været forgæves, skriver formand Jette Andersen på Fortunas hjemmeside.

Dermed lægger Fortuna Hjørring sig opad det, DBU hele tiden har ønsket: at man venter med forhandlingerne til efter kampene.

- De sanktioner, dansk kvindefodbold kan udsættes for ved ikke at stille op i Sverige, er uoverskuelige. Det er ulykkeligt, at det er kommet så langt. Red nu situationen i det, man kan kalde forlænget spilletid. Spil fodbold. Lad jer ikke vildlede af forhandlere, der åbenbart ikke har tilstrækkelig indsigt i kvindefodbolds sjæl, skriver Jette Andersen.

Den vendsysselske fodboldklub har i løbet af konflikten forholdt sig afventende og ikke blandet sig, men de potentielt katastrofale følger af aflysningen af Sverige-kampen har gjort det umuligt for klubben at tie.

- Dansk kvindefodbold har fået et alvorligt knæk - et forhold, vi ikke kan leve med. I et naivt håb om, at parterne kunne finde hinanden, har vi som klub under forhandlingsforløbet holdt os tavse. Det kan vi ikke længere, skriver Jette Andersen.

Fortuna Hjørring har fire spillere i den landsholdstrup, der blev udtaget til kampene mod Sverige og Kroatien. Det drejer sig om Maria Lindblad Christensen, Caroline Møller, Frederikke Thøgersen og Signe Bruun.