Frustrerede landsholdsspillere glæder sig til at komme i kamp

Forhandlingerne mellem Spillerforeningen og DBU om en ny landsholdsaftale har været så groteske, at det fredag endte i en delaftale, der kom i stand så sent, at VM-kvalifikationskampen mod Sverige blev aflyst.

Begge parter holder hinanden ansvarlige for miseren, så forholdet mellem DBU og spillerne er derfor ikke decideret lunt forud for den VM-kvalifikationskamp, der trods alt venter tirsdag.

- Det er specielt. Det ville være mærkeligt at stå her og sige, at jeg er glad for DBU, for det er jeg ikke. Men jeg spiller for Danmark og det gør jeg med DBU på brystet, siger den danske stjernespiller Pernille Harder, der nu skal forsøge at fokusere på kampen mod Kroatien, alt imens at Uefa og Fifa behandler den danske aflysning af Sverige-kampen.

Svære dage

Danskerne risikerer at blive smidt ud af VM-kvalifikationen, men foreløbigt forholder spillerne sig til, at der skal spilles kamp mod Kroatien på udebane tirsdag aften.

- Jeg glæder mig til igen at spille fodbold og er glad for, at vi har et landshold igen. Ikke kun for mig selv, men også de kommende generationer. Det har ikke været nemt de sidste par dage. Jeg har været frustreret og irriteret, siger Nadia Nadim.

