Frustreret landsholdsanfører: DBU ikke indstillet på at finde løsning

Landsholdsanfører Pernille Harder er rystet over, at DBU ikke vil strække sig længere på de økonomiske spørgsmål, der ifølge Spillerforeningen er den eneste tilbageværende knast i forhandlingerne om en ny landsholdsaftale.

Pernille Harder mener, at DBU's forhandlingsudvalg ikke har været indstillet på at finde en løsning i konflikten. Det siger hun i en pressemeddelelse, efter forhandlingerne om en ny aftale er brudt sammen.

- Vi spillere har gjort alt, hvad vi overhovedet kan, for at løse det her. Vores forhandlere i Spillerforeningen har løst alle principielle issues sammen med DBU's forhandlere, så det nu stort set kun er økonomien for os kvinder, der mangler at komme på plads.

- Derfor er det vildt frustrerende, at DBU's forhandlingsudvalg ikke har været indstillet på at finde en løsning. Det kan jeg heller ikke tro, at DBU's bestyrelse og bagland kan være tilfredse med, siger Pernille Harder.

Spiller ikke inden aftale

Spillerne skal efter planen møde ind i landsholdslejren mandag for at forberede sig til fredagens nøglekamp i VM-kvalifikationen mod Sverige. Fire dage senere gælder det en kamp mod Kroatien.

Som det ser ud lige nu, kommer spillerne dog ikke til at møde ind i landsholdslejren.

- Vi har meddelt DBU, at vi er klar til at spille, når vi har en kollektiv aftale. Vi spiller ikke på individuelle vilkår, siger Pernille Harder.

Da kvindelandsholdet senest var i aktion i september i Ungarn, blev kampen afviklet på en midlertidig landsholdsaftale. Først dagen før kampen kom aftalen på plads.

En ny landsholdsaftale omfatter også herrernes U21-landshold, der netop har været samlet - ligeledes på en midlertidig aftale.

- Vi spillere har taget et enormt ansvar og spillede endda uden en aftale på U21-landsholdet i sikker forvisning om, at DBU ville indgå en aftale med tilbagevirkende kraft.

- Men aftalen har vi stadig til gode, og det vil ikke ske igen, at vi spiller uden en aftale, siger viceanfører Marcus Ingvartsen i en pressemeddelelse.

