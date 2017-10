Herrelandsholdet opfordrer DBU til at genoptage forhandlinger

Anføreren for herrelandsholdet i fodbold, Simon Kjær, opfordrer Spillerforeningen og DBU til at finde en løsning på den strid, der lige nu ser ud til at koste kvindelandsholdet VM-kampen mod Sverige på fredag.

Forhandlingerne om en ny landsholdsaftale er gået så meget i hårdknude, at DBU onsdag meddelte Sveriges Fodboldforbund (SvFF), at Danmark trækker sig fra den vigtige kamp.

- Det er simpelthen for ærgerligt, hvis denne situation skal gå ud over kvindefodbolden i Danmark - og gå ud over dansk fodbold generelt, siger Simon Kjær på vegne af herrelandsholdet i en e-mail til Ritzau.

- Vi på herrelandsholdet vil gerne igen udtrykke vores støtte og opbakning til kvindelandsholdet - vi står sammen med dem og vil gerne opfordre til, at DBU mødes med spillerne og finder en løsning, siger Kjær.

Forhandlingerne om den nye aftale for kvindelandsholdet har stået på i måneder.

Spillerne sidder klar

I september var kvindernes første VM-kvalifikationskamp mod Ungarn også truet af aflysning, indtil parterne fandt frem til en delaftale, så spillerne kunne flyve til Ungarn i sidste øjeblik.

Men spillerne har sagt nej til at spille på endnu en midlertidig aftale, og DBU ønsker ikke at forhandle så tæt på en vigtig kamp.

Simon Kjær håber, at unionen alligevel vil gå med til en ny forhandlingsrunde inden kampen mod Sverige.

- Jeg ved jo, at spillerne sidder klar til at forhandle, hvornår det skulle være.

- Det her må kunne løses med en aftale og gennem forhandling.

- Vi på herrelandsholdet har jo rent praktisk tilbudt den løsning, at vi afgiver 500.000 kroner om året af vores penge, hvis DBU giver kvindelandsholdet de samme rettigheder, som os, siger Simon Kjær.

