Konflikten om kvindelandsholdet er løst: DBU og Spillerforeningen er enige om ny aftale

Årets mest omdiskuterede fodboldkonflikt i Danmark har fået en ende.

Lørdag har Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen efter et forhandlingsforløb på 12 måneder indgået en ny landsholdsaftale for spillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold.

Som den sidste formalia skulle DBU's bestyrelse godkende aftalen. Det oplyser DBU i en pressemeddelelse.

- Kvindelandsholdet har stor betydning for dansk fodbold og vi er glade for, at vi med de nye aftaler kan sikre en øget investering i Kvindelandsholdet og dermed i fortsat udvikling af dansk kvindefodbold over de næste fire år.

- Samtidig er vi tilfredse med, at de nye aftaler sikrer mere enkelt og bedre samarbejde og fjerner uklarheder og risiko for eksempelvis voldgiftssager, der var i de tidligere landsholdsaftaler. Nu kan vi koncentrere os om sportslig udvikling og de to holds kamp for at kvalificere sig til VM og EM, siger DBU's elitechef Kim Halberg i pressemeddelelsen.

Den nye aftale gælder med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2017 og frem til 31. august 2021. De seneste to gange kvindelandsholdet og U21-landsholdet har været samlet, har de spillet på en midlertidig aftale.

For kvindelandsholdets vedkommende blev den seneste midlertidige aftale dog først indgået, efter at holdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige var blevet aflyst.

For fodboldkvinderne indebærer den nye aftale, at der årligt vil investeres to millioner kroner mere om året i holdet, og at spillernes honorarer og stipendier stiger med 180 procent.

- En væsentlig forbedret økonomi til kvindelandsholdsspillerne betyder, at spillerne får bedre muligheder for at optimere den daglige træning, bedre muligheder for restitution og i det hele taget bedre muligheder for at kombinere dagligdagen med landsholdet, selvtræning og arbejdet i deres klubber, siger direktør i Spillerforeningen, Mads Øland, og tilføjer:

- De forbedrede vilkår er med til at sikre, at der fortsat sker en positiv udvikling i toppen af dansk kvindefodbold, som vi alle sammen ønsker

Derudover er der i den nye aftale sat regler op for, hvornår spillerne må holde møder i Spillerforeningens regi, mens spillerne er samlet med landsholdet.

DBU har tidligere påpeget, at fagforeningsmøder under en landsholdssamling er forstyrrende for de sportslige forberedelser.

/ritzau/