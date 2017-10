Kraul om aflysning af VM-kvalifikationskamp: Kulminationen af vanvid

Kvindelandsholdets kamp mod Sverige i VM-kvalifikationen er blevet aflyst. DBU og Spillerforeningen kunne ikke blive enige om en ny landsholdsaftale, og derfor nægtede spillerne at stille op til kampen mod Sverige. Derfor aflyste det europæiske fodboldforbund, Uefa, i dag endegyldigt kampen.

Aflysningen er ekstremt ødelæggende for kvindefodbolden i Danmark, vurderer DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kraul.

- Det efterlader dansk kvindefodbold i en fuldstændig bombet situation. Det er nærmest en klyngebombe af dårlige sager og vanvid, der kulminerer. Man sidder tilbage og tænker, hvordan kunne det her ske, siger Andreas Kraul.

Aflysningen af VM-kvalifikationskampen kommer blot få måneder efter, at kvindelandsholdet spillede sig til en imponerende sølvmedalje ved europamesterskaberne i Holland.

- Det er meget, meget skidt for kvindefodbolden, der på kort tid havde opbygget en hvis popularitet, men som nu har et kæmpe skær af amatørisme hæftet til sig. Og det er dårligt, i forhold til de mange, som havde sagt, de ville satse på kvindefodbold, som, jeg nu fornemmer, i stedet vil holde sig helt ude af det.

Kun væltede brikker

DBU og Spillerforeningen har forhandlet om en ny aftale i flere måneder uden at nå til enighed. I september blev man dog enig om en midlertidig delaftale og kvindelandsholdet stillede derfor op til den første kamp i VM-kvalifikation mod Ungarn.

Kampen blev vundet 6-1, men efterspillet handlede alligevel om den manglende permanente aftale. Op til kampen mod Sverige, der skulle være spillet i morgen fredag, meddelte spillerne, at man ikke var interesseret i at indgå en midlertidig aftale igen.

For at hjælpe en aftale på plads gik fagforbundet LO og Danmarks Idrætsforbund ind og bistod forhandlingerne. Men en permanent aftale er altså ikke nået at falde på plads, og derfor er det altså nu endt med en aflysning af kampen.

- Nu er sagen kørt så langt ud, som den kan komme. Det vil sige, at specielt DBU nu har signaleret, at nu går de ikke videre ud i forhandlingen med Spillerforeningen. Så nu skal der ske et stort skred i forhandlingsmetoden. Og man sidder tilbage med en fornemmelse af, at der – som man populært siger det, skal nogle voksne ind over – men altså nogle nye forhandlere til.

- Det persongalleri, som har været inde over, virker til at have spillet hinanden skakmat. Der er ikke nogen vindere af det skakspil, der er kun væltede brikker og et ødelagt bræt, siger Andreas Kraul.

Hvilke konsekvenser aflysningen får for kvindelandsholdet og DBU vil Uefa først tage stilling til efter det tidspunkt, hvor kampen mod Sverige skulle være spillet.