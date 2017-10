Kulturminister blander sig uden om konflikt

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen skal selv finde ud af at få landet en ny aftale om vilkårene for at spille på kvindelandsholdet.

Det vil kulturminister Mette Bock (LA) ikke involvere sig i, oplyser hun i en mail til Ritzau.

- Først og fremmest vil jeg ikke blande mig i den konkrete konflikt, som er mellem uafhængige parter.

- Jeg går ud fra, at parterne er interesseret i at løse konflikten og nå et resultat, og jeg har tillid til, at parterne tager hensyn til konfliktens mulige konsekvenser, siger Mette Bock.

Fredag aften skulle de danske fodboldkvinder have spillet en VM-kvalifikationskamp ude mod Sverige, men den blev aflyst, da parterne ikke kunne blive enige.

Fredag endte parterne dog med at blive enige om en delaftale, men det var ikke i tide til at undgå aflysningen af kampen mod Sverige.

Det vides endnu ikke, hvilken straf Danmark vil få på grund af aflysningen, men det kan ende med både en økonomisk sanktion samt pointstraf.

Midler bliver der ikke pillet ved

DBU støttes årligt med en del af tipsmidlerne - også kaldet udlodningsmidlerne - og den støtte bliver der ikke pillet ved, oplyser kulturministeren.

- Alverdens regler og statslig kontrol vil ikke kunne forudse og forebygge konflikter af denne karakter mellem interessenter på et givent område - heller ikke inden for idrætten.

- Svaret er derfor ikke øget kontrol med udlodningsmidlerne eller idrætten generelt, fastslår Mette Bock.

Danmark skal efter planen møde Kroatien på udebane tirsdag aften.

/ritzau/