Kvindekommission om aflysning: En af de største maveplaskere i moderne fodbold

- En af de største maveplaskere i moderne, international fodbold.

Sådan lyder reaktionen fra Lykke Friis, der er næstformand for DBU's kvindekommission, oven på dagens nyhed om at det danske kvindelandshold ikke spiller kamp mod Sverige i morgen.

Læs også: Uefa aflyser endegyldigt Danmarks kamp mod Sverige

- Hvis det virkelig er sådan, at Danmark ikke længere inden for den nærmeste fremtid kan spille VM-kvalifikationskampe, så slukkes der drømme for utallige ungdomsspillere, siger Lykke Friis, der som næstformand også udtaler sig på vegne af kommissionens formand, Helle Thorning-Schmidt.

Allerede i forgårs var Kvindekommissionen, der har til formål at styrke kvinder og pigers position i dansk fodbold, ude at lufte bekymringen om, at konflikten mellem Spillerforeningen og Dansk Boldspils-Union (DBU) kan få store konsekvenser for kvindefodboldens fremtid.

Svært at fortsætte uden landshold

Den officielle aflysning af fredagskampen mellem Danmark og Sverige, som Uefa i dag har bekræftet, gør langt fra situationen bedre, lyder det fra Lykke Friis.

- Hvis der pludselig ikke er et kvindelandshold, så er der da en helt ny situation, siger hun.

Læs også: Thorning opfordrer DBU og spillere til at finde løsning

Derfor overvejer medlemmerne lige nu, om det giver mening at forsætte arbejdet med Kvindekommissionen.

- Vi har svært ved at se, at der er et fundament for arbejdet, hvis der ikke er et kvindelandshold. Men det skal vi naturligvis drøfte med DBU og med spillerne, siger Lykke Friis.

Udvikling kommer bag på medlemmer

De kvindelige fodboldpræstationer var ellers begyndt at gå over al forventning, efter landsholdet i august vandt sølv ved EM.

Derfor kommer aflysningen af kampen meget bag på kommissionens medlemmer, fortæller Lykke Friis.

Læs også: Hovedsponsor efter aflyst kamp: Vi skal have en drøftelse med DBU

- Vi går fra at vinde sølv ved EM i Holland, hvor landsholdet formår at samle en hel nation, og pludselig er der stor usikkerhed om, hvorvidt det er muligt at fortsætte i denne her VM-kvalifikation, siger hun.

Beslutningen om ikke at spille kampen på fredag - er det en klog beslutning?

- Jeg vil ikke komme med nogen overdommerbemærkning, jeg kan blot konstatere, at vi nu står i en akut situation for dansk kvindefodbold, siger Lykke Friis.