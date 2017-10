Kvindelandsholdet rejser til Kroatien med VM-håbet i behold

Kvindelandsholdets VM-kvalifikation er i overhængende fare for at falde til jorden med et brag.

Konflikten med DBU fik alvorlige konsekvenser med en aflyst kamp, og nu er der bare tilbage at vente på det europæiske fodboldforbund, Uefa’s, dom.

De dystre udsigter til trods rejste spillerne i dag mod Kroatien med smil på læben og troen på, at det hele måske nok skal løse sig alligevel.

Det er småt med fortilfælde, der kan tjene som præcedens, og spillerne håber derfor, at sagens særlige omstændigheder kan føre til en mild sanktion fra Uefa’s side, siger forsvarsspiller Theresa Nielsen.

- Jeg håber, at de (Uefa, red.) ved, at det eneste, vi gerne vil, det er at spille fodbold. Derfor tror og håber vi på en mild straf.

- Det har vi et stort håb om. Sverige var jo også venlige, at de ønskede, at den skulle spilles på et senere tidspunkt. Det håber vi også påvirker Uefa lidt. Men Uefa er sin egen herre, og det er dem der bestemmer, så vi krydser fingre i mellemtiden, siger Vålerenga-spilleren.

Positive tegn fra Uefa

DBU skal nu lave en redegørelse af forløbet, som Uefa skal vurdere, før en endelig dom falder. En proces, der kan tage flere uger, før den er ført til ende.

Spillerne har derfor heller ikke nogen konkret viden om forhold, der taler for, at de får en mild behandling, når straffen skal udmåles.

Skulle det alligevel blive tilfældet, har Katrine Veje et bud på, hvordan en løsning kunne se ud.

- Selvfølgelig har man en frygt for, at vi bliver smidt ud eller mister tre point. Men drømmescenariet vil være, at den (kampen, red.) bliver rykket til november, hvor vi ved, at svenskerne bare skal en tur til Paris for at træne lidt, og det kun er U23, der skal samles hos os, siger hun.

Samme optimisme steg Janni Arnth ombord på med, og hun tolker forløbet i kølvandet på den aflyste kamp mod Sverige i et positivt lys.

- Det tegner godt, at Uefa nu er gået ind i forhandlingerne, og at vi må spille kampen på tirsdag. Så det ser positivt ud, men lad os se de kommende dage, siger hun.

Pessimistisk landstræner

Ønsker hun ikke at blive udfordret i den tro, skal hun ikke bringe emnet op over for den midlertidige landstræner, Søren Randa-Boldt.

I modsætning til sine spillere har han nemlig svært ved at se kvindelandsholdet nyde godt af en skånsom behandling i hænderne på Uefa.

- Det ville da være dejligt, hvis den kunne det. Men det tvivler jeg voldsomt på. Jeg tror, vi skal være glade, hvis vi taber 3-0. Det tror jeg bliver straffen, men det er jo også bare et gæt fra mig, lyder hans knap så lyse bud.

Danmark møder Kroatien på tirsdag, og den kamp kan ses på DR1 fra klokken 17.45.