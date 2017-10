Landsholdsforhandlinger brudt sammen igen

Forhandlingerne mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen om en ny landsholdsaftale for spillerne på kvindelandsholdet og herrernes U21-landshold er brudt sammen igen. Sammenbruddet skete fredag aften.

Det oplyser Spillerforeningen i en pressemeddelelse.

Ifølge Spillerforeningen var parterne ellers ved at nærme sig en aftale.

Til sidst var det kun økonomien - som man ellers tidligere har kaldt for en meget lille knast i forhandlingerne - parterne ikke har kunnet blive enige om.

- Konflikten handler nu hovedsageligt om økonomi til kvinderne. DBU vil ikke give de kvindelige spillere et rimeligt økonomisk løft, der står mål med de 70 dage per år, som spillerne er samlet i DBU-regi.

- Alle principielle uenigheder er løst i konflikten med DBU, og det er således nu hovedsageligt økonomi til kvinderne, som skiller parterne, skriver Spillerforeningen.

Man er således kommet på bølgelængde omkring forhandlingernes engang største knast, spørgsmålet om hvorvidt DBU er arbejdsgiver for spillerne eller ej, skriver Spillerforeningen uden at nævne, hvem af parterne der fik ret i den sag.

Spiller ikke før aftale

Ifølge Spillerforeningen tjener den gennemsnitlige landsholdsspiller på kvindelandsholdet 14.000 kroner om måneden på at spille fodbold.

Sammenbruddet i forhandlingerne kommer særdeles ubelejligt. Mandag skal kvindelandsholdet efter planen samles forud for den vigtige VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Da holdet skulle samles for en måned siden, endte det med, at kvinderne ikke mødte op, fordi en aftale ikke var på plads. Det førte i første omgang til, at den udsolgte testkamp mod Holland blev aflyst.

Spillerne selvtrænede uden indblanding fra landstræneren, men man nåede at blive enige om en midlertidig aftale, der sikrede, at Danmark kunne stille op til VM-kvalifikationskampen i Ungarn.

Da U21-landsholdet mødte ind i Aalborg for to uger siden, var det ligeledes på baggrund af en midlertidig aftale, landsholdssamlingen blev gennemført.

Spillerforeningen slår fast, at spillerne på de to landshold ikke spiller, før man er nået frem til en permanent aftale.

/ritzau/