Landsholdskonflikten skærpes: Spillerne udebliver fra samling

Konflikten mellem det kvindelige fodboldlandshold og DBU har taget endnu et skridt i den forkerte retning her til eftermiddag. Det var nemlig planen, at spillerne skulle møde ind i landsholdslejren i Helsingør klokken 13, men det er de ikke, siger DR Sportens reporter på Hotel Marienlyst.

Holdets første træning er klokken 15.30, men der må man nu forvente, at træningsbanerne forbliver tomme.

Læs også: DBU afviser blankt: Vi har ikke afbrudt forhandlingerne

Det betyder formentlig, at der stadig ikke er kommet en løsning i konflikten mellem de to parter. Danmark står efter planen til at spille de vigtige VM-kvalifikationskampe mod Sverige på fredag og Kroatien på næste tirsdag.

Spørgsmålet er så nu, om Spillerforeningen nu vil samle landsholdet og arrangere træning uden om DBU, som de også gjorde ved seneste landsholdssamling, mens der bliver arbejdet videre på at finde en løsning.

Læs også: Frustreret landsholdsanfører: DBU ikke indstillet på at finde løsning

Landstræner Søren Randa-Boldt har ikke lagt skjul på over for DR Sporten, at en udeblivelse kan blive katastrofalt.

- Jeg ved ikke, hvad det kommer til at betyde for forberedelserne. Jeg håber, at spillerne kommer i morgen, og hvis de ikke gør det, så får vi - som jeg tidligere har sagt - en røvfuld, sagde han i går.

Læs også: Landsholdsforhandlinger brudt sammen igen

Sidst lavede DBU og Spillerforeningen en delaftale, så landsholdet kunne spille VM-kvalifikationskampen mod Ungarn, men i går forklarede landsholdsmålmanden Stina Lykke i Fodboldmagasinet, at man ikke går med til det igen.

Hvis alt ender med en løsning og kampene bliver spillet som planlagt, så kan begge kampe ses på DR1.