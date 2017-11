Landsholdsprofil: Vi har taget en altafgørende kamp for dansk kvindefodbold

DBU og Spillerforeningen indgik i dag en ny aftale for U21- og kvindelandsholdet, som blandt andet øger størrelsen af de stipendier, som spillerne kan søge.

Fremover vil DBU uddele 2,8 millioner kroner i stipendier og bonusser, og de penge kan gøre hverdagen meget nemmere for kvindelandsholdsspillerne, der i mange tilfælde arbejder eller studerer ved siden af fodbolden.

- Lørdagen blev meget, meget bedre, da vi fik den her nyhed. Det er fantastisk, at vi endelig er kommet i mål, det har vi ventet længe på, siger landsholdsspiller Sanne Troelsgaard.

- Der er sket en del på stipendieområdet, og det gør, at vi kan fokusere mere på træning og fodbold i forhold til job og uddannelse ved siden af.

Forhandlingerne mellem DBU og Spillerforeningen varede i flere måneder og resulterede blandt andet i en aflyst VM-kvalifikationskamp mod Sverige.

Altafgørende kamp

Kvindelandsholdet blev sidenhen taberdømt i kampen og vejen til VM blev dermed mere kompliceret, end den var i forvejen. Alligevel føler Sanne Troelsgaard, at den indgåede aftale opvejer de omkostninger, som konflikten har haft.

- Begge parter giver og tager lidt. Det vigtigste var, at vi kom i mål med den her aftale. Vi er meget tilfredse i forhold til, at vi nu kan gå ud og spille fodbold, som vi gerne vil.

- Det var altafgørende for dansk kvindefodbold, at vi har taget den her kamp. Og nu har vi fået forbedret de her vilkår, så nu synes jeg, vi 100 procent kan fokusere på fodbolden.

- Vi har fået det ud af det, vi gerne ville. Vi har fået en forbedret kollektiv aftale.

Aftalen mellem DBU og Spillerforeningen løber indtil 2021.