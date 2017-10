Landsholdsspiller: DBU bruger tiden forkert

Med blot tre dage til kvindelandsholdets VM-kvalifikationskamp mod Sverige fortsætter DBU og Spillerforeningen ordkrigen.

Tidligere tirsdag meddelte DBU, at svenskerne onsdag formiddag klokken 10 vil få besked om, at det danske hold ikke vil spille kampen.

Den besked har spillerne imidlertid svært ved at forstå.

- Det er da dybt ulogisk, at DBU hellere vil bruge tid på at aflyse en kamp end på at forhandle, siger landsholdsspiller Janni Arnth, der også er en del af Spillerrådet.

- Vi er klar til at møde ind og spille. Så lad os forhandle den aftale på plads nu, så vi kan spille, siger hun.

- DBU må tage ansvar

Som følge af den igangværende konflikt mellem Spillerforeningen og DBU er spillerne udeblevet fra landsholdstræningen både mandag og tirsdag. I stedet har de selvtrænet i Dragør.

De seneste forhandlinger mellem de to parter brød sammen i fredags, og spillerne ønsker ikke at stille op, før en ny landsholdsaftale er på plads.

På den anden side vil DBU ikke forhandle så tæt på den vigtige VM-kamp mod Sverige.

- DBU må tage ansvar og være klar på at løse det her i stedet for at bruge tid på at informere om, at vi ikke vil spille. Det er jo lodret forkert, det DBU siger.

- Selvfølgelig vil vi spille kampen mod Sverige. Det tror jeg også alle ved. Det kræver en aftale, og det må vi få i orden nu, siger Janni Arnth.

