Landstræner: Det er ad helvede til for dansk kvindefodbold

Kvindelandsholdets træner, Søren Randa-Boldt, er ærgerlig over, at konflikten mellem DBU og Spillerforeningen om en landsholdsaftale er kommet så vidt, at fredagens VM-kvalifikationskamp nu er blevet aflyst af DBU.

- Det er drønærgerligt for alle de fans, som vi fik i sommer, at de ikke har deres store idoler mere. De kommer til at gå i Messi-trøjer frem for Nadim-trøjer, lyder det fra landstræneren.

Forholdene er ikke optimale

Det har ikke været en nem tid som landstræner for kvindelandsholdet, og Søren Randa-Boldt lægger heller ikke skjul på, at forholdene ikke har været optimale:

- Det er drønfrustrerende. Det er ikke til at arbejde under sådan nogle forhold. Det er også derfor, kampen er blevet aflyst tidligere end sidste gang (venskabskampen mod Holland, red.). Når man arbejder med et landshold, skal man bruge tid. Vi skulle spille mod Sverige, som er et af de bedste hold i Europa, og så nytter det ikke noget at komme dumpende ind på cykel dagen før.

Landstræneren er både frustreret og ked af den situation, kvindelandsholdet er endt i nu.

- Det er drønfrustrerende. Jeg havde ikke regnet med det her. Det er dansk kvindefodbold, der har det ad helvede til.

Forberedelserne fortsætter hos de to landshold

Både det danske og det svenske landshold træner videre i dag, og også den danske landstræner forbereder sig fremadrettet – dog til kampen mod Kroatien.

- Den forbereder vi os på, indtil jeg får noget andet at vide. Jeg forbereder mig på, at spillerne kommer. Jeg forbereder mig hele tiden – det er mit job.

Hvad, konsekvenserne af aflysningen bliver, er stadig uvist, men Søren Randa-Boldt mener, at det er skidt for de spillere, som står klar til at spille på landsholdet

- Det betyder, at vi dumper drastisk ned på verdensranglisten, hvor vi ellers har fået kæmpet os op igen.

Selvom forberedelserne fortsætter hos de to landshold, forsikrer landstræneren, at kampen mod Sverige på fredag forbliver aflyst.

- Jeg kan godt garantere for, at jeg ikke fører spillerne på banen i Ullevi i Gøteborg på fredag.