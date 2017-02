Landstræner efter Nadim-afbud: Nu skal de andre vise, hvad de kan

Af Malte Nørgaard

Nadia Nadim blev skadet i sæsonens sidste kamp for Portland Thorns, og den danske stjerneangriber har siden da kæmpet for at komme tilbage på træningsbanen.

Et comeback nærmer sig, men det er endnu ikke så tæt på, at Nadim kan komme med til Algarve Cup, der starter i slutningen af februar.

Derfor får andre spillere chancen for at vise sig frem i det danske angreb, når det går løs i Portugal.

- Det handler ikke så meget om, at de andre spillere skal slå Nadia Nadim af holdet. Det handler om, at de skal vise, hvad de kan, når de får lov at spille, siger landstræner Nils Nielsen.

- Det er meget vigtigere, at hun bliver klar til sommerens EM. Derfor tager hun genoptræningen stille og roligt nu, og det synes jeg er meget fornuftigt.

Nadia Nadim ventes at være tilbage på banen i starten af april. EM starter den 16. juli i Holland.