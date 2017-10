Landstræneren blander sig helt udenom konfliktforhandlingerne

Mens Spillerforeningen og DBU stadig ikke er nået til enighed om en ny aftale for U21- og kvindelandsholdet står sidstnævntes landstræner og ser til på sidelinjen.

Søren Randa-Boldt forsøger ikke at lægge pres på sin arbejdsgiver, DBU, for at fremskynde en aftale. Han blander sig i stedet helt udenom.

-Jeg holder mig ude af forhandlingerne. Det er der klogere folk end mig, der tager sig af, siger Søren Randa-Boldt.

Med bare tre dage til, at kvindelandsholdet efter planen skal troppe op i landsholdslejren forud for to vigtige VM-kvalifikationskampe mod Sverige og Kroatien, er der stadig ikke nogen aftale på plads.

Landstræneren har dog en klar forventning om, at hans spillere møder op i lejren i Helsingør på mandag.

- Det er ude af mine hænder. Jeg har med det sportslige at gøre, og jeg tror på, at spillerne kommer. De glæder sig til at spille de to kampe, så jeg går stærkt ud fra, at de kommer.

Røvsygt

Alternativet, altså at spillerne ikke møder op, tør han knap nok tænke på.

- Det vil være røvsygt, hvis de ikke kommer. Og gør de ikke det, så får vi en røvfuld mod Sverige, som er et af Europas bedste hold, siger landstræneren.

Da Danmark vandt sin første kamp i VM-kvalifikationen med en sejr over Ungarn, var DBU og Spillerforeningen kort forinden nået frem til en delaftale, der gjorde det muligt for spillerne at spille den vigtige kamp. Delaftalen er dog ikke længere gældende.

DR Sporten har - uden held - kontaktet Spillerforeningen for at få en kommentar på denne historie.