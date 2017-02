Nadia Nadim når ikke at blive klar til Algarve Cup

Af Malte Nørgaard

Danmark indleder Algarve Cup, der populært kaldes 'Mini VM', når de møder Canada den 1. marts.

Men det bliver uden en af Danmarks absolut største stjerner på holdet.

Nadia Nadim når nemlig ikke at blive klar efter den skade, hun pådrog sig i slutningen af sidste år.

- Hendes genoptræning går godt, men hun er først netop nu begyndt at træne med en bold, så hun er ikke klar til en træningsturnering lige nu, siger landstræner Nils Nielsen til DBU's hjemmeside.

Angriberen fra Portland Thorns er derfor ikke med i bruttotruppen på 21 spillere, som blev udtaget torsdag.

Landstræner Nils Nielsen har fortsat to frie pladser i truppen, som ventes at blive besat i den kommende uge.

Danmark er også i gruppe med Rusland og værterne fra Portugal.

Du kan se den foreløbige trup herunder:

Målmænd:

Line Geltzer Johansen, Vejle BK

Naja Bahrenscheer, BSF

Stina Lykke Petersen, KoldingQ

Forsvarsspillere:

Cecilie Sandvej, SC Sand

Janni Arnth Jensen, Linköpings FC

Line Røddik, FC Barcelona

Maja Kildemoes, Linköpings FC

Mie Leth Jans, Brøndby IF

Simone Boye, Brøndby IF

Theresa Nielsen, Vålerenga IF

Midtbanespillere:

Frederikke Thøgersen, Fortuna Hjørring

Katrine Veje, Brøndby IF

Line Sigvardsen Jensen, Washington Spirit

Nanna Christiansen, Brøndby IF

Sanne Troelsgaard, KoldingQ

Sara Thrige, KoldingQ

Angribere:

Johanna Rasmussen, Linköpings FC

Lise Overgaard Munk, 1. FFC Frankfurt

Nicoline Sørensen, Brøndby IF

Pernille Harder, VfL Wolfsburg

Stine Larsen, Brøndby IF