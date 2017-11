Ny hæder til Harder? Tre EM-heltinder nomineret til årets spiller

2017 var et meget mindeværdigt år for dansk kvindefodbold, hvor landsholdet over sommeren stjal mange danske fodboldhjerter, da de spillede sig i EM-finalen mod Holland.

Ved DR’s sportsgalla Sport 2017 er det så blevet tid til at finde ud af, hvem af spillerne der har haft det bedste år. Spillerforeningen har valgt at nominere tre spillere til den titel.

Umiddelbart er den store favorit her Pernille Harder, der til daglig spiller for Wolfsburg. Hun var også blandt 10 nominerede til titlen at blive verdens bedste spiller, hvor hun fik femte flest stemmer.

Harders konkurrenter til titlen som årets danske fodboldspiller er forsvarsgeneralen Simone Boye, der spiller for Rosengård, og makkeren i forsvaret under EM Stine Larsen, som spiller i den hjemlige 3F-liga hos Brøndby.

Sport 2017 bliver afholdt i Herning den 6. januar, og det kan selvfølgelig ses på DR1.