OVERBLIK Landsholdsaftalen, der aldrig kom i hus

Længere tids forhandlinger om en ny landsholdsaftale, der sætter rammerne for kvindelandsholdet og U21-landsholdets vilkår i landsholdssammenhæng, har ramt et nyt lavpunkt, da DBU i dag har meldt afbud til kvindernes forestående VM-kvalifikationskamp mod Sverige. En kamp, der skulle være spillet fredag.

Vi bringer her et overblik over sagens udvikling fra den gamle aftale udløb og til i dag.

Sådan har sagen udviklet sig

6. september 2017: Landsholdsaftalen mellem DBU og Spillerforeningen for kvindelandsholdet og U21-landsholdet udløber. Datoen er timet med, at U21-landsholdet akkurat når at indlede EM-kvalifikationen. Parterne har forhandlet i flere måneder, men er ikke nået frem til en aftale. En stor knast i forhandlingerne er, hvorvidt DBU skal være arbejdsgiver for spillerne eller ej. Det mener spillerne, at DBU skal. Økonomi og arbejdsforhold forhandles der også om.

11. september: Kvindelandsholdet udebliver fra en planlagt landsholdssamling i Horsens, da en ny aftale ikke er kommet på plads. Kvindelandsholdet selvtræner i stedet med hjælp fra Spillerforeningen.

12. september: DBU vælger at aflyse EM-revanchen mod Hollands fodboldkvinder som følge af konflikten. Kampen var udsolgt og skulle være spillet 15. september i Horsens.

16. september: DBU meddeler, at der er "totalt sammenbrud" i forhandlingerne. VM-kvalifikationskampen ude mod Ungarn er dermed i alvorlig fare for at blive aflyst eller blive spillet med rene amatørspillere. Det kan medføre alvorlige sanktioner fra Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) og/eller Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa).

17. september: Fodboldkvinderne sender et nyt tilbud til DBU, som unionen nægter at gå videre med. Herrelandsholdet tilbyder at afstå 500.000 kroner fra holdets aftale. De penge skal bruges til, at DBU og kvinderne kan nå til enighed økonomisk.

18. september: Parterne bliver enige om en delaftale, efter at fagforbundet LO (Landsorganisationen i Danmark) og DIF (Danmarks Idrætsforbund) har bistået forhandlingerne. Aftalen gælder kun kvindelandsholdets ene kamp. Spillerne haster til Ungarn og vinder 6-1 dagen efter.

20. september: Fodboldkvinderne meddeler, at det blot er detaljer, som mangler, før en ny landsholdsaftale er på plads. Parterne er enige om ikke at udtale sig til pressen om forhandlingerne, imens de pågår.

25. september: U21-landstræner Niels Frederiksen udtager sin trup og siger, at han har en klar forventning om, at konflikten er løst, så spillerne kan møde ind til træning 2. oktober i Aalborg.

2. oktober: DBU og Spillerforeningen er stadig ikke blevet enige om en permanent landsholdsaftale. Derfor indgår parterne igen en midlertidig aftale, som sikrer, at U21-landsholdet kan samles og spille to EM-kvalifikationskampe.

9. og 10. oktober: Datoerne er sat af til forhandlinger, hvilket blev meldt ud, da en ny midlertidig aftale kom på plads. Forhandlingerne fører ikke til en aftale og fortsætter derfor de følgende dage.

15. oktober: Spillerforeningen meddeler, at forhandlingerne brød sammen fredag 13. oktober. Parterne er ellers nået til enighed om, hvorvidt DBU skal være arbejdsgiver for spillerne eller ej. Nu bunder uenigheden i økonomi, hvilket tidligere i forhandlingerne ikke lød til at være et problem.

16. og 17. oktober: Spillerne ikke ind i landsholdslejren og træner derfor ikke i DBU-regi 16. og 17. oktober. DBU meddeler, at melder spillerne sig ikke under unionens fane 18. oktober klokken 10, bliver den forestående VM-kvalifikationskamp mod Sverige aflyst.

18. oktober: Klokken 10.30 meddeler Det Svenske Fodboldforbund (SvFF), at man fortsat ikke har hørt fra DBU, fordi sagen trækker ud. Klokken 12 bekræfter DBU, at man har meldt afbud til svenskerne, og at kampen derfor er aflyst.

Efter VM i Rusland til sommer udløber også landsholdsaftalen for herrernes A-landshold.

/ritzau/