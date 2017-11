Overflod af rødt og hvidt: CL-kvartfinaler byder på danskerbrag

Der er masser af dansk i kvindefodboldens Champions League, hvor der faktisk vil være deltagelse af danskere i alle fire kvartfinaler. Det står klart efter dagens lodtrækning.

Læs også: Ny hæder til Harder? Tre EM-heltinder nomineret til årets spiller

Den mest iøjnefaldende kamp er opgøret mellem de to danskerhold Manchester City og Linköping. Det sidstnævnte svenske hold har Maja Kildemoes, Johanna Rasmussen, Nicoline Sørensen og Janni Arnth på holdet, mens Manchester City har Mie Leth Jans og så Nadia Nadim fra efter årsskiftet.

- Det var fedt at se, at det blev City, men det er selvfølgelig en god modstander. Det er jo bare sjovt, at vi kender hinanden og spiller sammen på landsholdet. Så kan man tale lidt om det op til. Det gør kampen lidt ekstra speciel, siger Janni Arnth

Læs også: Pernille Harder efter Uefa-dom: Vi er tæt på ny aftale

- Jeg håber på, at det bliver en tæt fight, og nu har vi god tid til at forberede os på at møde dem over to kampe. Forhåbentlig kan det hjælpe os, forklarer hun.

Udover danskeropgøret skal Pernille Harder også spille kvartfinale med sit hold Wolfsburg mod tjekkiske Slavia Prag, Line Røddik og FC Barcelona skal møde hendes tidligere hold Lyon og afslutningsvis skal Katrine Vejes Montpellier op imod Chelsea.

Læs også: Linköping-dansker efter scoring: Det perfekte punktum

De første kvartfinaler bliver spillet den 21. og 22. marts med returkampene en uge efter. Champions League-finalen spilles i Kiev den 24. maj.