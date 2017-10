Skæbnekamp er i fare: Spillere møder ikke op uden ny aftale

Det er ikke helt forkert at begynde at kalde situationen for konflikten uden ende. Fordi kvindelandsholdet skal mødes i dag til træningssamling forud for den meget vigtige skæbnekamp mod Sverige, men da aftalen med DBU stadig ikke er på plads, betyder det formentligt, at der ikke vil møde nogle spillere op.

I gårsdagens Fodboldmagasinet gjorde landsholdsmålmanden Stina Lykke det nemlig klart, at det ikke er en mulighed bare at lave en delaftale, som man gjorde sidste gang før kampen mod Ungarn i september.

- En af de ting, som var med i den delaftale, var, at den her aftale skulle lukkes inden den næste kamp. Det var et løfte, der blev givet. Det er ikke sket, fordi man blandt andet er taget på ferie og har haft mange dage, hvor man ikke kunne forhandle, fordi man er mødt op med et stort hold til forhandlingerne, siger Stina Lykke.

- Vi synes, at der er sket et brud her ved, at man ikke har fået lukket den aftale, forklarer hun.

Danmarks største konkurrent i forhold til at få en VM-billet er netop denne uges modstander Sverige, og derfor kan man argumentere for, at det er ekstra vigtigt, at spillerne kan mødes fra start af til træning, men det er der altså ikke meget, som tyder på.

- Vi spiller ikke uden en aftale, og vi møder ikke ind uden en aftale. Så hvis det er det, som DBU vælger, så vælger de, at vi ikke skal spille den kamp. Men der er masser af dage endnu, så jeg håber, at DBU vil sætte sig til forhandlingsbordene, så vi kan få spillet den kamp mod Sverige. Den er meget vigtig, og vi vil rigtig gerne spille den, siger Stina Lykke.

- De vil gerne have, at vi bliver blandt de fire bedste til VM. Det kræver, at der bliver lavet en investering i os, og det er den, som vi kæmper for nu, forklarer Danmarks bagerste.

Ifølge DBU’s hjemmeside er der presseseance med spillerne i dag klokken 15.00 med henblik på kampen mod Sverige, men spørgsmålet er så, om der vil være nogle spillere til stede.