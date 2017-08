Sølvvinder hilser EM i Danmark velkommen: Stærkt signal af DBU

Dansk Boldspil-Union vil forsøge at få EM i kvindefodbold til Danmark i enten 2021 eller 2025. Den udmelding kommer i kølvandet på landsholdets flotte sølvmedaljer i Holland, og højrebacken fra succesholdet, Theresa Nielsen, glæder sig over nyheden.

- Det er en stærk udmelding, og det kunne være megafedt. Jeg villa da elske som spiller at få lov og spille i mit eget land. Så det er en rigtig, rigtig god idé, synes jeg.

- Jeg synes, det sender et stærkt signal. Hele Danmark har været med os ved denne slutrunde, og nu kan DBU give lidt igen og sige ’nu kan I opleve det live.’ Det er en rigtig god melding og et godt skridt for DBU, at de satser lidt mere på os nu, siger Theresa Nielsen til DR.

Finale i Danmark ville være størst

Ved den netop overståede slutrunde gik Danmark hele vejen til finalen. Her stod de overfor værtsnationen Holland, der blev bakket op af et fyldt stadion, der heppede på hjemmebaneholdet. Den oplevelse kunne Nielsen godt tænke sig med omvendt fortegn.

- At spille sådan en finale vil jeg sent glemme. Det var helt fantastisk. En ulempe var dog, at der var orange farver og ikke den røde farve. Hvis jeg kunne bytte om på det og sidde på et helt fyldt stadion i Danmark med 28.000 mennesker igen, hvor 27.000 af dem var klædt i rødt og skrålede danske sange, så ville det være det største, man nogensinde kunne opleve, siger Theresa Nielsen.

Inden kvindelandsholdet skal snakke EM-slutrunde igen, gælder det dog først en venskabskamp og revanchemulighed mod Holland fredag den 15. september. Den kamp kan du se direkte på DR1.