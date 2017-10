Spillere: DBU ignorerede tilbud om delaftale som kunne redde Sverige-kamp

Af Tobias Boldt og Niklas Brandt Pedersen Mail Twitter Facebook

DBU og spillernes fagforening, Spillerforeningen, er i dag blevet enige om en delaftale, så VM-kvalifikationskampen mod Kroatien kan spilles som planlagt på tirsdag.

Ifølge spillerne havde DBU dog allerede muligheden for at indgå en delaftale onsdag aften og undgå en aflysning af kampen mod Sverige, som skulle spilles fredag.

- Vi sendte en delaftale til DBU onsdag aften i håb om at kunne spille kampen (mod Sverige, red.). DBU valgte at melde afbud til kampen inden deadline. Det er vi selvfølgelig kede af, men nu ser vi frem til at komme ud at spille fodbold. Det er det, vi allerhelst vil, siger Sanne Troelsgaard til DR Sporten.

Først på ugen havde DBU imidlertid givet spillerne en frist for at møde i landsholdlejren, som hed onsdag kl. 10, ellers ville unionen melde afbud til kampen mod Sverige til det svenske fodboldforbund. Og da spillerne ikke mødte op, var DBU tro mod sit ord og meldte afbud til svenskerne.

Officielt kunne kampen dog først aflyses torsdag kl. 12 af Uefa, og derfor har spillerne givetvis stadig haft et håb om, at kampen kunne reddes.

Derfor sendte spillerne onsdag aften et forslag til DBU om en delaftale. En delaftale, som spillerne altså nu siger, DBU ikke reagerede på.

Hvordan har du det med, at kampen mod Sverige blev aflyst?

- Det er jeg rigtig træt af og rigtig ked af. Vi ville gerne have spillet den landskamp, og at DBU vælger at melde afbud til kampen til det svenske forbund inden deadline, er vi totalt uforstående overfor. Det synes vi er håbløst, men nu glæder vi os til snart at spille en landskamp igen.

Vi kender endnu ikke konsekvenserne for afbudet til Sverige-kampen. Hvad frygter du?

- Der er mange ting, man frygter, og det er klart, at det kan få nogle konsekvenser. Men det tænker jeg ikke så meget over nu. Jeg er bare lettet og glad over, at vi kan komme ud at træne og få noget smil på, lyder det fra Sanne Troelsgaard.

Det er aftalt, at forhandlinger fortsætter efter kampen mod Kroatien med FIFPro og UEFA som mæglere.

Landskampen mod Kroatien kan følges tirsdag aften på DR1, i LIGA på P3 og på dr.dk/sporten.