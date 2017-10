Spillerforeningen har nu kontaktet DBU

Tirsdag aften fortalte kvindelandsholdets anfører Pernille Harder, at spillerne vil forsøge at forhandle en aftale med DBU på plads i aften eller i nat, så VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag ikke bliver aflyst.

Nu kan holdkammeraten Theresa Nielsen fortælle, at direktøren i spillernes fagforening Spillerforeningen, Mads Øland, har taget kontakt til DBU i håbet om at kunne genoptage forhandlingerne med det samme. Det er dog uvist, om der er etableret kontakt mellem parterne.

- Nej, det ved jeg ikke, men jeg ved, at Pernille (Harder, red.) har sendt en sms videre til Mads, og jeg ved, at Mads har prøvet at kontakte DBU. Så jeg håber da, der snart kommer lidt igennem der, siger Theresa Nielsen til DR.

DBU har tidligere på dagen meldt ud, at man onsdag klokken 10 vil meddele det svenske fodboldforbund, at Danmark ikke stiller hold til kampen på fredag, men Theresa Nielsen håber, man kan finde en aftale inden den deadline.

- Jeg håber det da, for det ville være i alles interesse, at vi får styr på det her. Det vil ødelægge så meget for dansk kvindefodbold, hvis vi ikke får den her aftale i hus, så det må være i alles interesse, at vi får styr på det og får spillet den vigtige kamp på fredag, siger hun.

Spillerforeningen og DBU har længe ligget i konflikt om en ny landsholdsaftale for kvindelandsholdet og U21-herrelandsholdet, og de seneste meldinger lyder, at parterne er tættere på hinanden, hvad angår detaljer, end de har været længe.