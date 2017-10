Spillerne svarer igen: DBU gambler med Sverige-kampen

Spillerne på kvindelandsholdet opfordrer Dansk Boldspil-Union (DBU) til at genoptage forhandlingerne om en landsholdsaftale, så VM-kvalifikationskampen mod Sverige på fredag ikke kommer i fare.

Som følge af den verserende konflikt mellem DBU og Spillerforeningen valgte landsholdsspillerne mandag at blive væk fra den planlagte træning i Helsingør.

Det har fået DBU til at erklære, at spillere, der fravælger træningen, også fravælger at spille kampe.

Landsholdsanfører Pernille Harder vil have gang i forhandlingerne igen, så parterne kan finde en løsning inden fredag.

- Det er DBU, der har afbrudt forhandlingerne. Vi har været og er klar til at forhandle døgnet rundt, så vi kan finde en løsning inden kampen mod Sverige. Vi er klar til at forhandle lige nu.

- Vi har flere gange meldt ud, at vi er klar til at spille, når der er en aftale, og det ved DBU også udmærket godt. Der skal en aftale på plads, og nu skal det altså gå stærkt, siger Pernille Harder i en pressemeddelelse.

Aftale i en fart

DBU har afvist at gå tilbage til forhandlingsbordet i dagene op til kampen mod Sverige med den begrundelse, at det vil forstyrre de sportslige forberedelser.

Unionens holdning bringer VM-kampen i fare, mener landsholdsspiller Sanne Troelsgaard.

- DBU har desværre prioriteret ferie og andre ting, det håber jeg i den grad, at de genovervejer, da de gambler med vores kamp mod Sverige.

- Nu må DBU's bestyrelse sørge for, at dem, de har givet mandat til, også er klar til at finde en løsning. Vi skal have en aftale i en fart, og DBU må tage ansvar nu.

- Der er ikke noget, vi hellere vil, end at få de bedste forberedelser til kampen mod Sverige, siger Sanne Troelsgaard.

/ritzau/